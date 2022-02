Mara Venier torna a Venezia dopo la morte della mamma, torna il dolore ma l’emozione è immensa

E’ già terminata la vacanza sulla neve di Mara Venier ma la conduttrice non è tornata a Roma, è a Venezia, in un altro posto del cuore, il più importante. Venezia è la sua amata città, è la città della sua mamma, non ci tornava da 8 anni, da quando la signora Elsa è morta. Un dolore devastante per Mara Venier, così forte da non riuscire a tornare nella sua città senza di lei. Era il 2015 quando l’ha persa e più volte e poi nel suo libro la Venier ha raccontato il periodo buio che ha vissuto dopo la sua morte. Prima che la madre chiudesse gli occhi per sempre l’aveva già portata via la malattia, l’Alzheimer. Lei era il suo rifugio sicuro e quando è mancata Mara si è chiusa in se stessa. “Mamma, ti ricordi di me?” è il libro che ha scritto per mamma Elsa. E’ sato il nipotino Claudio a darle la forza per reagire ma oggi Mara Venier è finalmente tornata a Venezia, emozionata.

Mara Venier a Venezia per il Carnevale

Già a Domenica In aveva anticipato che sarebbe stata ospite del Carnevale di Venezia, che dopo otto anni stava per tornare nella sua amata città: “Venerdì 25 febbraio sarò ospite del Carnevale di Venezia e sono emozionata!”. E’ arrivata già oggi e non smette di pubblicare foto e video trattenendo le lacrime.

“Finalmente a casa, senza parole, Venezia mia, Mammina” commenta la conduttrice mentre attraversa tutta la città, si affaccia per respirare ogni istante. Tutti sanno quanto sia importante per lei questo ritorno a casa. Le sembra impossibile essere lì. “Goditela tutta” le dice la sua amica Gianna. E’ con le persone a lei care che è arrivata a Venezia, con gli amici di sempre che la vedono sospirare ed emozionarsi e lei non può che ripetere che è senza parole. Sceglie il brano sanremese di Irama per dire alla sua mamma “Ovunque sarà, ovunque sarò in ogni gesto io ti cercherò… Ogni lacrima ha il tuo nome”.