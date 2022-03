Wilma Facchinetti è in sala operatoria dopo la bruttissima caduta da cavallo

Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, in questo momento è in sala operatoria, è di nuovo in ospedale per una caduta da cavallo ma questa volta l’incidente è più grave. Wilma Facchinetti deve subire un’operazione, cadendo dal suo adorato cavallo si è fratturata una spalla. Un dolore atroce, come confida Lady Facchinetti sul suo profilo Instagram. Tra le storie di Instagram la sua preoccupazione non è solo per se stessa ma anche per il suo Wally, il suo cavallo. E’ recentissimo il suo precedente incidente a cavallo, inizia a pensare che il purosangue abbia qualche problemino, che si sia fatto male perché non è possibile che in 45 giorni è la seconda volta che le sue gambe cedono. Lei ha rischiato davvero tanto, anche questa volta.

La moglie di Francesco Facchinetti in ospedale dopo la caduta da cavallo

Francesco Facchinetti si prende cura di sua moglie in ospedale. Lo spavento questa volta è stato ancora più grande, anche se nella precedente caduta la modella ha riportato una ferita alla testa e al mento preoccupandosi e arrabbiandosi per il trattamento ricevuto in ospedale.

Wilma Facchinetti è caduta ieri, in serata ha ringraziato tutti per l’affetto spiegando: “Stamattina dopo un salto Wally è atterrato male e si è spantegato per terra. Ho fratturato la spalla e domani mi operano. Mai sentito un dolore così atroce. Sono immobilizzata e piena di farmaci”.

Poi la preoccupazione per il suo cavallo: “Wally forse si è fatto malino (mi ricordo che sembrava uno scarafaggio con le gambe per aria) ma nulla di grave, lo vedremo domani. Lo faccio controllare perché non può essere normale, è la seconda volta in 45 giorni che le sue gambe non reggono e lo mollano”.

Poco fa ha avvisato tutti che stava per entrare in sala operatoria, che le hanno fatto un’altra Tac a 24 ore esatte dall’incidente. L’intervento è in anestesia generale: “L’omero è imploso e metteranno delle viti. Sono esaurita” poi ancora un pensiero per il suo cavallo, ancora non sa come sta.