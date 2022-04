Cristina Marino celebra l’amore dei suoi genitori ma papà Roberto non c’è più

Cristina Marino racconta l’amore dei suoi genitori, l’esempio più grande per lei. A mamma Carmela e papà Roberto deve tutto, perché si sono amati così tanto da mostrarle la verità di una storia, della famiglia, non solo i momenti belli ma anche le liti e i momenti difficili. Cristina Marino oggi celebra l’amore, quello dei suoi genitori perché è il più grande per lei, perché i suoi si sono amati sempre. E con il loro esempio che oggi ama suo marito, Luca Argentero, che mostra a sua volta alla loro piccola Nina Speranza l’amore di mamma e papà. La modella e imprenditrice ha postato delle vecchie foto dei suoi genitori, erano giovani e bellissimi, innamorati. Papà Roberto non c’è più, sono passati due mesi da quando è andato via.

La dedica di Cristina Marino alla mamma e al papà

“Mi avete insegnato cosa vuol dire prendersi cura l’uno dell’altra. Mi avete insegnato che litigare fa crescere. Mi avete insegnato che non bisogna smettere mai di dirsi ti amo, mi avete insegnato che l’amore vero dura per sempre. Siete stati il più grande esempio d’amore” parole che toccano l’anima e sarà così soprattutto per mamma Carmela.

La moglie di Luca Argentero aveva già parlato dell’amore immenso che le ha regalato la sua famiglia, l’ha fatto pochi giorni dopo la morte di suo padre, scegliendo uno dei giorni più belli della sua vita, il giorno delle nozze con il suo Luca. Papà Roberto che l’accompagnava verso l’uomo che voleva sposare, felici entrambi per lo stesso amore.

Ieri la dedica a Luca Argentero nel giorno del suo 44esimo compleanno, parole che si avvicinano tanto all’esempio dei suoi genitori. Oggi Cristina lascia intendere perché crede così tanto nell’amore, perché il modo con cui si prende cura di suo marito è così speciale.