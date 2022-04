Per il compleanno di Luca Argentero il regalo più bello è di Cristina Marino

Per il compleanno di Luca Argentero due foto in bianco e nero ma l’attore non è solo, accanto c’è la sua meravogliosa Cristina Marino, l’amore della sua vita, sua moglie, la madre di sua figlia. Lei è la donna a cui Argentero ha dedicato tutto ma questa volta è lei la romantica, è Cristina Marino a regalargli la più bella delle dichiarazioni d’amore. Sono pazzi l’uno dell’altra ma in genere è Luca Argentero ad essere più espansivo, a dare a sua moglie il merito di tutto, soprattutto della sua felicità, dei suoi sorrisi. Lui ha ammesso di avere un bel po’ di difetti, lei sembra avere un carattere ben diverso. L’attore che tutti hanno potuto apprezzare ancora una volta e di più grazie al ruolo del dottor Fanti in Doc – Nelle tue mani, oggi compie 44 anni.

La dichiarazione d’amore di Cristina Marino al suo Luca

“Auguri a mio marito. Auguri al padre di mia figlia. Auguri alla luce più potente che io abbia mai guardato. Buon compleanno amore mio” sono parole che chiunque vorrebbe leggere o ascoltare. Luca Argentero ha la fortuna di poterle avere in regalo nel giorno del suo compleanno. Marito, padre e poi la “luce più potente che io abbia mai guardato”. Il festeggiato risponde con cuore rosso, non può dire altro.

A ora di pranzo la Marino svela i dettagli della tavola apparecchiata ma non dice se sono a casa o in un ristorante. Non sono soli, oggi festeggiano non solo il compleanno di Luca ma tutto quello che sono riusciti a costruire insieme, non solo nella vita privata ma anche nel lavoro.

Tra le sue stories Luca condivide gli auguri che lo emozionano di più, quelle degli amici più cari, dei colleghi a cui è più legato come Claudio Amendola ed Edoardo Leo, poi gli auguri della sorella Francesca che posta una foto di tanti anni fa, quando era piccoli, lui è il fratello maggiore.