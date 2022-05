Le favolose ville di Gianluca Vacchi, l’ultima gli costa 15 milioni euro

Gianluca Vacchi non si è mai raccontato tanto come in questo periodo, dalle interviste al docufilm salta fuori chi è davvero ma anche le sue favolose ville. Gianluca Vacchi ricorda suo padre ringraziandolo per tutti i no che gli ha detto, pensa sia stato molto generoso perché è doloroso dire dei no a chi si ama. Vacchi dirà gli stessi no a sua figlia Blu Jerusalema? Intanto, sta costruendo per lei una nuova meravigliosa villa. Racconta che gli costerà circa 15 milioni di euro. Sarà la sua nuova residenza in Sardegna che prenderà il nome della sua bambina. Una villa di 1200 metri quadrati con 1000 di terrazzo; davvero niente considerando la villa dove vive a Bologna con Sharon e la piccolina.

Vacchi racconta delle sue ville e della megavilla

Quella che è in costruzione in Sardegna avrà un campo da padel, discoteca, due lodge con suite, 15 camere. Il minimo indispensabile, insomma, la casa dove trascorerrano meno tempo all’anno. Vivono tra Miami e Bologna e anche in America la villa è di 1200 metri quadrati. E’ la casa degli anni di formazione della sua Blu e porta il nome Villa BJV, ovvero sempre Blu Jerusalema Vacchi.

Ma è la villa a Bologna, la megavilla, dove forse è più felice, più di 2000 metri quadrati con tutti i giochi possibili, anche un palazzetto dello sport; una Spa immensa, una discoteca, una pista per l’elicottero. Addirittura, Vacchi ha fatto arrivare la sabbia dal deserto per creare un’area safari con lodge, per far sentire i suoi ospiti come in Kenya: “Quando un amico viene da me, deve essere un momento magico, deve voler tornare. Mi piace vivere bene. A Bologna, si dice ‘voglio morire goduto’”.

E’ felice e spera di vivere il più a lungo possibile per sua figlia e per godere insieme di tutti i privilegi. “Volevo fare l’imprenditore, diventare ricco. Lo dico senza vergogna: a vent’anni è un sogno legittimo” e quel sogno l’ha realizzato.