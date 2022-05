I segreti di giovinezza di Gianluca Vacchi, dalla vasca piena di ghiaccio alla camera iperbarica

I segreti di bellezza non appartengono solo alle donne e Gianluca Vacchi può consigliarne molti. Ha 54 anni e non vuole dimostrarli. Ogni mattina si sveglia alle 5 e si chiude nella camera iperbarica, ci resta altre due ore, dormendo. Non è l’unico segreto di giovinezza di Gianluca Vacchi, ogni giorno gioca a padel per ben 4 ore ma passa anche venti minuti nella vasca piena di ghiaccio. Per lui non c’è una beauty routine tradizionale ma l’imprenditore e influencer non rinuncia, non si fa mancare nulla, perché di certo non finisce qui. I tre appuntamenti sono però fissi, ogni giorno, lo racconta nel suo docufilm Mucho Mas, lo confida al Corriere della Sera. Ha 50milioni di fan e sono destinati a crescere, perché se fino a prima dell’intervista a Domenica In e del suo docufilm gli altri non sapevano nulla di lui adesso non si può fare altro che ammirarlo.

La giornata tipo di Gianluca Vacchi

“Gioco a padel 4 ore al giorno, sto molto con Blu. Mi sveglio alle 5 e mi chiudo nella camera iperbarica dove dormo altre due ore. Mi alzo, faccio ginnastica per un’ora, poi 20 minuti nella vasca piena di ghiaccio a zero gradi, che ha sostituito la crioterapia perché crea un freddo uniforme. Mi ci metto dentro a braccia incrociate, anche pronto a un arresto di qualunque genere…”. Vacchi vorrebbe fermare il tempo ma sa anche che la funzionalità fisica migliora la qualità della vita.

Ha detto addio alla crioterapia, ha capito sulla sua pelle che quei tre minuti a 110 gradi non vanno bene, meglio 20 minuti nella vasca piena di ghiaccio. La prima volta però ha smesso di tremare il giorno successivo ma ammette che il ringiovanimento è stato davvero impressionante.

Disciplinato anche in questo, verso i suoi metodi per restare giovane più che bello. Desidera vivere il più a lungo possibile e in forma per sua figlia, per la sua compagna.