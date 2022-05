La dichiarazione d’amore di Gianluca Vacchi alla sua Sharon, il dolore per la figlia

E’ innamorato Gianluca Vacchi, Sharon Fonseca è l’unica donna che gli ha fatto capire cos’è l’amore. A Domenica In confessa: “Mi sono innamorato come si deve innamorare un uomo” racconta così del mix perfetto che compone il loro amore, dalla passione al dialogo, l’affetto, tutto. “Sharon non mi ha solo insegnato ad amare una donna ma ad amare di più la vita”. In tutto questo amore immenso c’è anche la loro bambina, la figlia che ha reso Gianluca Vacchi l’uomo più felice al mondo. La nascita di Blu Jerusalema, il problema che l’ha portata all’operazione quando era piccolissima, Vacchi si emoziona e racconta tutto a Domenica In.

Le parole d’amore più belle, la dichiarazione d’amore di Gianluca Vacchi alla sua compagna

“Lei mi ha regalato una vita completamene diversa e io farò in modo che la sua sia un sogno. Lei mi commuove continuamene e basta che la guardo, non c’è molto da dire. E’ una donna straordinaria che ha capito da che lato prendermi. Io ero un pianoforte e lei mi ha suonato divinamente” non c’è dichiarazione d’amore più bella.

Sharon è in collegamento e sottolinea i pregi di Gianluca: “Lui è aperto a tutto, ai cambiamenti e avere la pazienza e l’opportunità di aprirsi, parlare e cambiare è un’opportunità bellissima che non tutti hanno”.

Una serie di botta e risposta con le dediche d’amore di entrambi ed è ancora Vacchi a sottolineare: “Sharon ha ricevuto un’educazione straordinaria da una famiglia che è diventata la mia famiglia” ed è per questo che la coppia si divide tra l’Italia e Miami, dove vive la famiglia di Sharon Fonseca. Questo perché desiderano che la piccola cresca anche con la famiglia della mamma.

“Io oltre che per sua madre vivrò per lei” ripete Vacchi emozionandosi per sua figlia. La piccola è nata con una malformazione congenita, la palatoschisi, un problema al palato, un’anomalia comune a molti neonati che si risolve con un’operazione.