A Kate il bianco a Meghan Markle il blu navy e il suo cappello è già sold out

E pensare che Meghan Markle sulla balconata di Buckingham Palace non c’è neppure salita, che cosa sarebbe successo se il mondo intero l’avesse vista al fianco della regina con il suo cappello che è andato a ruba nel giro di pochi minuti? Sono bastate le poche immagini trasmesse in tutto il mondo, gli scatti sui social per far terminare tutte le scorte del bellissimo cappello che la moglie di Harry ha scelto di sfoggiare per i festeggiamenti dedicati alla regina Elisabetta in questa prima giornata del Giubileo di Platino a Londra. Se Kate Middleton ha scelto il bianco, riciclando un abito che aveva già indossato lo scorso anno, Meghan ha invece optato per il blu navy e il suo look è stato apprezzatissimo e, come detto in precedenza, sono state davvero moltissime le signore a restare ammaliate dal cappello che la duchessa del Sussex ha sfoggiato. E pensare che non si tratta di una cosina da niente: il cappello infatti costa più di 1300 sterline, non un prezzo che tutti possono permettersi insomma!

Tutte pazze per il cappello di Meghan Markle

Granville Hat by Stephen Jones Millinery è questo il cappello che Meghan ha indossato. Molto semplice, super stiloso e con un fiocco dello stesso colore dall’abito scelto per l’occasione. Il cappello fa parte della nuova collezione di Millinery e viene così descritto sul sito ( dove non è più possibile acquistarlo, essendo andato sold out): “Questo divino navigante è una lezione di eleganza. La forma è drammatica ma ha un tale senso di glamour raffinato e vecchio stile. L’arco perfettamente posizionato sembra stupendo con la sua silhouette che si aggiunge alla bellezza delle serate estive. Perfetto per qualsiasi serata estiva o fuga elegante.” Non era una serata estiva ma una “fuga” o forse un ritorno in grande stile, seppur in ombra rispetto agli altri componenti della famiglia reale per Meghan.

I cappelli vengono realizzati a mano nel laboratorio per cui in ogni caso, si può contattare il disegnatore e nel giro di poche settimane si potrà ricevere un cappello fatto su misura, uguale a quello di Meghan Markle.