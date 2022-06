Kate Middleton sceglie il bianco per il Giubileo della Regina ed è sempre magnifica (FOTO)

Sono iniziati da pochi minuti i festeggiamenti per la regina Elisabetta a Londra e, come succede sempre in questi casi, le immagini che arrivano dalla capitale, fanno il giro del mondo. Occhi puntati su tutta la famiglia reale, e chiaramente anche su Kate Middleton e sul look che ha scelto per questi festeggiamenti. Un evento più unico che raro, per un traguardo senza precedenti per una regina inglese! Da pochi minuti sono iniziati quindi i festeggiamenti: il Regno Unito celebra il Giubileo di Platino per i 70 anni di Elisabetta II sul trono, un traguardo senza precedenti. Per l’occasione l’amatissima Kate Middleton ha scelto un outfit completamente bianco, con dei gioielli blu, che illuminano il suo viso. Kate è arrivata in carrozza in compagnia dei suoi tre figli, Charlotte, Loius e George, insieme a Camilla.

Scopriamo qualcosa in più sul look di Kate Middleton, come sempre magnifica nel suo look total white.

Kate Middleton ha scelto il bianco per il Tropping the Colour

Quella che è iniziata oggi, è un’edizione speciale di Trooping the Colour, la grande parata militare, per festeggiare in modo pubblico, il compleanno della regina Elisabetta. Come da tradizione – sospesa solo durante la pandemia da Covid – Elisabetta è attesa sul balcone di Buckingham Palace per seguire il corteo e il sorvolo della pattuglia acrobatica della Raf, e salutare la folla che già ha iniziato a radunarsi nella zona in un tripudio di Union Jack. Le telecamere di tutto il mondo stanno riprendendo in tempo reale le immagini che arrivano da Londra e i saluti della piccola Charlotte al fianco di sua madre sulla carrozza questa mattina, sono diventati, come potrete immaginare, giù virali.

Il look di Kate

Per l’occasione, la duchessa di Cambridge ha indossato un abito bianco, firmato Alexander McQueen. Il look di Kate è stato completato con un cappellino blu, che richiama il colore degli orecchini e della collana che Kate ha scelto di indossare per questa occasione.

Alla parata quest’anno partecipa anche il duca di Cambridge, William, futuro re britannico secondo nella linea di successione al trono, che riceverà le bandiere dei reggimenti. Trooping the Colour significa proprio sfilata delle bandiere.