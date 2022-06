Shakira si occupa del padre dopo l’incidente, a casa lo aiuta con alcuni esercizi

Dopo l’incidente che gli ha causato un trauma cranico il padre di Shakira ha lasciato l’ospedale e resterà a casa della cantante per un po’ di tempo. Non è un periodo semplice per Shakira dopo l’addio a Piqué e i problemi di salute del padre a seguito di una caduta. E’ sul suo profilo social che mostra le immagini mentre si prende cura del genitore aiutandolo con degli esercizi cognitivi. Il papà di Shakira ha riportato dei danni ma lei è fiduciosa, c’è bisogno di pazienza. Dopo la brutta caduta con conseguente trauma cranico sembra che il padre abbia riportato danni permanenti.

Shakira a casa con il padre dopo il trauma cranico e l’ospedale

E’ stato ricoverato nell’ospedale di Barcellona e la notizia ha fatto il giro del web perché è accaduto proprio mentre tutti parlavano del presunto tradimento di Piqué e girava voce che Shakira avesse avuto un attacco nervoso e che avesse avuto bisogno delle cure ospedaliere. In realtà l’ambulanza e il ricovero erano per il padre, per l’incidente. Ecco il perché delle foto di un’ambulanza nei pressi della residenza dell’artista.

Dopo le dimissioni l’uomo è stato portato a casa della figlia con la moglie. Shakira si prende cura di suo padre anche attraverso gli esercizi di stimolazione cognitiva, esercizi essenziali per la sua ripresa, per aiutarlo a superare il trauma. Con una serie di cartelli con delle parole lo invita alla concentrazione e alla lettura. Lei ringrazia tutti per l’affetto, è forse il momento più difficile della sua vita. Ha confermato che con il padre dei suoi figli è finita, il gossip parla di tradimento, suo padre è in difficoltà.

“Grazie a tutti per l’affetto che mi state dimostrando” sono le parole che rivolge ai suoi fan, a chi la segue sui social. Tutto mentre la modella Suzy Cortez ha vuotato il sacco sui presunti messaggi del calciatore.