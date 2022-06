Serena Enardu sconvolta: “Si è presentato a casa per picchiare mio figlio”

Serena Enardu confida che le hanno consigliato di non parlarne sui social ma lei è sconvolta e supportata dalla sorella Elga racconta che una persona si è presentata a casa sua per picchiare il figlio. Tommaso è sconvolto almeno quanto lei ma chi è la persona di cui parla Serena Enardu. L’avvocato e altre persone che tengono a Serena le hanno suggerito di evitare di raccontare l’accaduto ma lei non ci riesce, è tale la rabbia che non ascolta e spiega tutto ai follower. “Una persona della quale non farò il nome per ovvi motivi, ma una persona squallida e violenta, un essere spregevole che è invisibile nella vita di mio figlio… si è presentata a casa per picchiarlo”. Inizia così il racconto dell’ex volto noto di Uomini e Donne, in evidente agitazione aggiunge anche altro.

Serena Enardu cosa è successo la scorsa notte con il figlio Tommaso

L’influencer sarda ha un figlio di 15 anni, di lui parla sempre, è spesso presente con lei sui social, ma non ha mai detto nulla dell’uomo dalla cui relazione è nato Tommaso. In passato la Enardu ha solo raccontato che lui la lasciò al primo mese di gravidanza.

Serena ha spiegato che si è recata a fare denuncia, che non può dire molto per evitare di passare dalla parte della ragione a quella del torto. Parlando di chi ha tentato di picchiare Tommaso ha aggiunto: “La cosa più assurda è che dovrebbe essere l’unica persona al mondo che lo protegge ma non l’ha mai fatto”. Non c’è bisogno di riflettere molto per comprendere ma Serena Enardu non fa nomi.

“Noi siamo molto molto forti ma voglio chiudere il discorso perché è davvero stato tutto molto pesante e Tommaso è stato scosso parecchio dal punto di vista psicologico e adesso sono e siamo abbastanza frastornati ma a breve tornerò con il solito mood di sempre; giusto il tempo di risolvere due cosine burocratiche, per il resto non ci ferma nessuno”.