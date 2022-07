Cesare Cremonini in vacanza con Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e Giulietta per dimenticare

Cesare Cremonini è a Ibiza, in vacanza con Valentino Rossi. La loro amicizia è di lunga data, il campione di moto e il cantante sono molto più che amici, si considerano fratelli. Li abbiamo visti così tante volte insieme festeggiare i successi di entrambi, sia in pista che sul palco, anche in amore ma questa volta Cesare Cremonini in vacanza ci va da single. Valentino Rossi invece ha realizzato il suo desiderio di famiglia con Francesca Sofia Novello, ovviamente con la coppia c’è anche la piccola Giulietta. Tutti felici o quasi tutti felici perché Cremonini non parla, non dice nulla sull’addio alla sua fidanzata. Sembra sia tornato single da qualche settimana, c’è chi dice che tutto sia stato svelato sul profilo social di Martina Maggiore. L’ex di Cesare Cremonini ha lasciato intendere che tra lei e il cantante ci sia stato qualche problema di corna. L’artista tace e vola a Ibiza con l’amico di sempre e gli altri.

Francesca Sofia Novello mamma meravigliosa con la sua Giulietta



Ed è in vacanza che la piccola Rossi ha compiuto 4 mesi. La modella ha postato una foto con lei, una dolcezza incredibile. Poi le foto con le amiche, in posa, con curve da urlo. Ovviamente non mancano i paparazzi, Valentino Rossi è così amato che scatena i flash e il gruppetto si diverte. In prima fila ci sono Cesare Cremonini e l’ex centauro pronti sempre a ridere di gusto e abbracciati.

Il gossip però vorrebbe sapere un po’ di più sul perché e come si sono lasciati Cesare Cremonini e Martina Maggiore ma tutto resta top secret. Come sempre lui preferisce tenere tutto nella sfera privata, lei qualcosina ha voluto far capire, il resto forse non lo sapremo mai. Intanto, l’estate sembra perfetta con il ritorno ai concerti, i grandi successi, il pubblico e le vacanze con i veri amici.