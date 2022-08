Pignorato il compenso di Marco Senise dell’Isola dei famosi: debiti per l’ex naufrago

E' un brutto momento per Marco Senise. Il cachet dell'Isola dei famosi pignorato a causa dei debiti

Il compenso ricevuto da Marco Senise per la partecipazione all’Isola dei famosi è stato pignorato; non è una grossa somma ma è necessaria per pagare i debiti. E’ Il Messaggero a parlarne, a raccontare dei problemi che sta attraversando il conduttore, lo storico volto di Forum. Per Marco Senise non è andata benissimo nel reality show di Ilary Blasi, circa un mese nel ruolo di naufrago ma non ha conquistato molti dei suoi compagni e nemmeno una grossa somma. A causa di un debito di oltre 100 mila euro il cachet è stato pignorato e il quotidiano riporta un riassunto.

Debiti per Marco Senise

“… un debito pregresso con una srl, che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila” si legge su Il Messaggero che nel dettaglio spiega: “Si tratta di somme che Senise doveva a una società costruttrice dalla quale aveva acquistato nel 2008 un appartamento a Roma”.

Sembra che Marco Senise non abbia mai saldato questo debito, forse anche per questo ha deciso di partecipare a L’Isola dei famosi, programma che non era del tutto nelle sue corde. E’ stato eliminato dopo varie critiche da parte dei compagni di avventura e da parte del pubblico. I reality show non sono adatti a tutti ma sono una fonte di guadagno per chi è nel mondo dello spettacolo. I compensi per la partecipazione allo show in Honduras però non sono mai arrivati nelle tasche di Senise perché oggetto di pignoramento.

La cifra dell’istanza di pignoramento da parte dell’avvocato difensore della società creditrice è di 112mila euro, spese legali e interessi compresi ma Marco Senise non ha ancora dichiarato nulla, nemmeno sui social ha fatto parola di queste notizie che ci limitiamo semplicemente a riportare.