Orietta Berti, donna ferita con un drone durante il concerto: le parole della cantante

Solo a fine concerto Orietta Berti ha saputo dell'incidente, della donna che ferita dal drone è stata trasportata in ospedale

Sono stati attimi di panico al concerto di Orietta Berti ad Agrigento: una donna è stata ferita da un drone ma la cantante non si è accorta di niente. Solo a serata conclusa Orietta Berti è stata informata e ha saputo dell’incidente. Il concerto in piazzale Ciglia domenica scorsa ha visto come sempre arrivare tantissime persone per ascoltare i successi della prossima opinionista del GF Vip. L’aria di festa è però stata rovinata da un episodio che ha preoccupato molti. Non tutti si sono resi conto dell’accaduto perché la signora che è rimasta ferita durane il concerto di Orietta Berti era seduta su una panchina e il drone da cui è stata colpita lo stava utilizzando un fotografo durante delle riprese particolari. Bisogna sempre fare molta attenzione nel guidare strumenti come questi, un drone può fare davvero seri danni. Il fotografo infatti sembra avere perso il controllo del drone che è caduto sulla donna ferendola.

La donna ferita al concerto di Orietta Berti

Immediato l’intervento dei soccorsi, la signora è stata trasportata in ospedale a causa delle ferite. In base a quanto ha riferito anche il Tgcom 24 le condizioni della donna non sono gravi ma ha ovviamente dovuto attendere tutti gli accertamenti e le medicazioni. La notizia tra la folla è circolata in modo veloce ma Orietta Berti ha proseguito con le sue canzoni ignara di tutto.

Appena è stata avvisata ovviamente si è preoccupata di conoscere le condizioni della signora e adesso intervistata dall’Adnkronos ha commentato: “Non mi sono accorta di niente, le sono vicina… ho saputo dell’incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene”.

Dallo staff della Berti fanno sapere che la signora adesso sta bene, c’è ovviamente da chiarire la dinamica dell’incidente. Di certo è che la signora seduta sulla panchina stava seguendo l’esibizione dell’artista.