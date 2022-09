Mario Balotelli, video mostra l’uscita dal locale sorretto da due persone

Che succede a Mario Balotelli? Un video mostra la sua uscita da un locale e forse non sta benissimo

Ancora una volta Mario Balotelli richiama l’attenzione ma non per la sua bravura in campo. C’è un video che mostra la sua uscita da un locale, due persone lo sorreggono, sembra barcollare. Il video è sotto gli occhi di tutti e Mario Balotelli fa ancora una volta spettegolare. Le immagini sembrano mostrare Balotelli non troppo sobrio, forse non è così ma di certo barcolla, è evidente. Accanto a lui ci sono due persone e forse se non ci fossero lui cadrebbe a terra. E’ il quotidiano Nau.ch a mostrare le immagini, un video che è diventato virale sui social. SuperMario gioca nel Sion e l’inizio non è dei migliori.

Mario Balotelli nottata in un locale e poi niente allenamenti

Il giocatore del Sion nel video non sembra in gran forma ma anche in campo non si è distinto per le sue qualità di calciatore. Dicono abbia deluso contro il Basilea ma adesso la stampa parla anche di altro. Il 31enne è nel quartiere Flon di Losanna, esce da un locale e cattura l’attenzione di tutti. Qualcuno ha girato quel video, Balotelli è all’esterno, cammina in strada ma è sostenuto da un uomo e una donna. Ha bevuto troppo? Così dicono e così ancora una volta regala qualcosa di cui parlare.

Dopo il video non si è presentato agli allenamenti con la sua squadra, ed è così intervenuto il presidente Christian Constantin che non ha avuto problemi a confermare tutto: “Mario ha ancora molto lavoro da fare. Lo sappiamo tutti. Ma può anche festeggiare una vittoria. Lo abbiamo fatto anche noi all’epoca bevendo un drink o due”. Quindi, l’ha difeso ma immaginiamo non dovrà più accadere nulla del genere.

Mario Balotelli non giocherà nemmeno contro il Rapperswil ma Paolo Tramezzani, allenatore del Sion, ha sottolineato il motivo della sua scelta, sembra che sia a causa di una cura antibiotica che Balotelli sta seguendo. Sembra abbia la bronchite e deve prima finire la cura, come prescritto dal medico.