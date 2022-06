Alla comunione della piccola Pia Mario Balotelli e mamma Raffaella Fico di nuovo insieme (FOTO)

Raffaella Fico sta vivendo un periodo molto sereno, al fianco del nuovo compagno, con cui fa coppia fissa da un anno. E non solo, ha ritrovato anche la tranquillità che tutte le donne meritano, grazie all’ottimo rapporto che c’è adesso con Mario Balotelli. Dopo la burrasca del passato, tra i due è tornato il sereno e il calciatore è sempre presente nella vita della piccola Pia. Lo dimostrano anche gli scatti della prima comunione della bambina. Mamma e papà erano insieme per questo evento importantissimo per i bambini, e per festeggiare la piccola Pia ovviamente c’era anche l’attuale compagno di Raffaella Fico. Una giornata perfetta per la famiglia allargata, come si può vedere appunto, sull’ultimo numero della rivista Chi in edicola questa settimana, che ha mostrato alcuni momenti della prima comunione della bambina.

Mario Balotelli e Raffaella Fico insieme per la prima comunione della piccola Pia

Dopo la celebrazione in chiesa, la famiglia della piccola Pia si è spostata per i festeggiamenti sulla terrazza della Torre Normanna a Napoli. Le immagini pubblicate sulla rivista Chi mostrano anche Piero, attuale compagno di Raffaella Fico e Mario Balotelli ridere e scherzare insieme. Due stili completamente diversi per i genitori della piccola Pia, come potrete vedere da questa gallery, Raffella Fico era stupenda , come sempre, con un elegantissimo abito bianco orlato da piume. Mario Balotelli invece, come nel suo stile, ha optato per un look casual in nero con t-shirt, pantaloni larghi e berretto in testa.

Il calciatore ha partecipato all’evento da solo, senza il suo secondogenito Lion e senza Francesca Monte, con cui aveva ufficializzato la relazione qualche tempo fa anche se ora dai rispettivi profili social sono sparite le foto di coppia ( il che lascerebbe pensare anche alla fine di questa storia d’amore).

Nessuna dedica social in questa giornata speciale, chi segue Raffaella Fico sa bene che non ama mai mostrare la sua bambina su instagram e anche in occasione della prima comunione, ha fatto la stessa scelta.