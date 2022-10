Al Bano porta in tv le sue bollette: “Un aumento inaccettabile”

A Cartabianca Al Bano ha mostrato le sue bollette, quanto l'energia elettrica è aumentata in un anno

Il rincaro dei costi dell’energia ha colpito tutti e non si può far finta di niente, Al Bano porta in tv le sue bollette, le ha mostrate ieri sera nello studio di Cartabianca. E’ la sua protesta non solo per se stesso ma anche per tutto il Paese, perché davvero in queste condizioni non si può che peggiorare. “Un aumento del 200% è uno sbalzo incredibile” è il commento di Al Bano Carrisi mentre mostra le bollette delle sue tenute pugliesi. In un anno è davvero folle l’aumento dei costi dell’energia elettrica, la richiesta del cantante è per tutti, perché si tratta di una vera emergenza. Carrisi è intervenuto come ospite nel programma per affrontare l’argomento del rincaro energetico, ha spiegato nel modo più semplice possibile che in questo modo la povertà non può fare altro che aumentare.

L’appello di Al Bano contro l’aumento dell’energia elettrica

“Un aumento del 200%, è uno sbalzo incredibile, inaccettabile. Questa è un’emergenza, la Caritas dice che la povertà sta aumentando in maniera esponenziale”, la sua bolletta è passata da 127 mila euro a più di 385mila euro, questo in un anno, il suo è solo un esempio ma riguarda tutti. Il suo è un appello rivolto a chi deve fare qualcosa per il Paese, un appello alla politica italiana e al nuovo governo di Giorgia Meloni.

Senza mezzi termini il cantante di Cellino San Marco ha parlato di Italia in ginocchio: “L’Italia è in ginocchio e di questo si deve prendere cura il nuovo governo, ma pure l’opposizione. Insieme devono pensare al bene degli italiani”. E ha poi continuato: “Si pensa più a fare la lotta politica che a fare l’interesse del popolo italiano ma io mi auguro che il nuovo governo lavori come deve lavorare, che non si facciano la guerra tra loro, altrimenti a farne le spese sarebbe il popolo”.