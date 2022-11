Romina Power pubblica la prima foto di Ylenia, avvolta in una coperta speciale

Romina Power continua a pubblicare le foto di Ylenia, nell'ultima sua figlia è avvolta in una coperta speciale

E’ il mese di Ylenia Carrisi; la figlia di Al Bano e Romina Power è nata a novembre e sua madre non può rassegnarsi alla sua scomparsa, alla sua morte, ma è in queste settimane che pubblica più foto, da anni. L’ultima è di poche ore fa, Romina Power ha scelto uno scatto della sua primogenita piccolissima, appena nata. E’ una delle prime foto di sua figlia. Al Bano e Romina sono giovanissimi e innamorati, soprattutto della loro piccolina. Ylenia è avvolta in una coperta che ha un significato speciale. Nel vederla la cantante deve avere pensato a quei momenti. “Una delle prime foto con Ylenia, avvolta nella coperta che le ho fatto io all’uncinetto”. E’ una copertina che ha fatto Romina con l’uncinetto, è un ricordo che non può cancellare, come tutti quelli che le tornano alla mente quando sfoglia gli album e cerca le immagini della sua bambina.

Romina Power oggi avverte forte la mancanza, è un giorno difficile

Amore, tenerezza, risate, madre e figlia erano legatissime poi è accaduta la cosa peggiore. Oggi Romina Power pensa anche a suo padre. Tyrone Power è morto il 15 novembre e sua figlia non conta gli anni, sa solo che nonostante il tempo continuerà a sentire forte la sua mancanza. “Non importa quanti anni passano, ricorderò sempre che in questo giorno, 15 novembre, il mio papà ha lasciato il suo corpo e continuerà a mancarmi”.

Non solo ricordi e addii impossibili da accettare, per l’ex moglie di Al Bano Carrisi questo è un periodo complicato. E’ costretta a muoversi con le stampelle, il suo corpo non la sta aiutando, le gambe le impediscono di fare tutto ciò che vorrebbe. Si fa forza Romina e partecipa ai concerti già previsti da tanto tempo. Sorride sempre, anche con le sue stampelle luminose.