Il medico di Lando Buzzanca preoccupato: “Senza denti, pesa meno di 50 chili”

Il medico di Lando Buzzanca è preoccupato per le sue condizioni di salute e spiega che non riesce a vederlo da mesi ma ha saputo come sta

E’ un appello che viene lanciato dai social, quello del medico di Lando Buzzanca che descrive l’attuale condizione di un uomo, di una persona che aveva in cura fino a pochi mesi fa. Adesso però le cose sono cambiate, non riesce più ad avere notizie, a mettersi in contatto con l’attore. E spiega: “Oggi Lando Buzzanca resta un 10% di quello che era. In tutti i sensi.” Parole molto forti quelle di Fulvio Tommaselli. Al momento Lando Buzzanca, dopo esser caduto dalla sedia a rotelle, si trova in ospedale, al Policlinico Gemelli di Roma. Il dottore, racconta come sta oggi Buzzanca e spiega:” Era alto 1 metro e 87 centimetri e pesava 83 chili. Fino al 2021 aveva un fisico perfetto, al di là della sua arguzia e della sua simpatia. Oggi è un uomo rattrappito, emaciato, senza denti e peserà sì e no 50 chili. Una sua gamba è quanto il mio braccio“.

Quello che il medico oggi vuole far capire a tutti, parlando della condizione di Lando Buzzanca, è che per le persone come l’attore, non è una RSA il posto migliore. E infatti spiega: “Quale sia non posso dirlo e comunque ha poca importanza. Le Rsa non sono luoghi di cura”.

Come sta Lando Buzzanca: le ultime notizie

Il dottore, al Corriere della sera, ha spiegato che non vede Buzzanca dall’aprile del 2021, non è riuscito a mettersi in contatto con lui e ha spiegato: “lavorando da 50 anni nella sanità riesco ad avere notizie indirette sulle sue condizioni di salute. E quando mi hanno raccontato come è arrivato al Gemelli due settimane fa, non ci potevo credere. Ieri poi Francesca (Della Valle, la compagna, ndr) è riuscita a fargli visita e ne ho avuto conferma: sonnecchiava, ha mangiato a fatica, aveva piaghe da decubito e a lei ha bofonchiato: “Portami via”:” Il medico quindi sostiene anche le parole della compagna di Buzzanca che in questi mesi è stata spesso in tv a raccontare di come Buzzanca non volesse stare nella RSA a dispetto di quello che diceva suo figlio. La storia è complicata ma è chiaro che la persona che ne sta pagando le conseguenze, è proprio Lando Buzzanca.