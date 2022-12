Charlene di Monaco dopo la lunga malattia confessa come sta: “Sento meno dolore”

E' disarmante la sincerità di Charlene di Monaco mentre confessa come sta oggi dopo la lunga malattia

Sta molto meglio Charlene di Monaco, lo conferma lei presente al decennale della fondazione che ha il suo nome. Una lunga malattia di cui tutti hanno parlato ma che ha lasciato modo di raccontare magari anche cose non vere. Charlene Wittstock sta sempre meglio e si vede, non è ancora guarita del tutto, dice anche questo sorprendendo ancora una volta per la sua sincerità. Il grazie della principessa va alla sua famiglia, ed è un’altra conferma, quella che Alberto di Monaco aveva ragione. “Sento meno dolore e molta più energia” usa queste parole che racchiudono molto. Ha dovuto affrontare ben più di un problema e ammette che si sta ancora riprendendo, che ci vorrà tempo ma che passo dopo passo si avvicina al suo futuro. Una lunga malattia per Charlene di Monaco e lei ce la sta mettendo tutta.

La forza di Charlene di Monaco è la sua famiglia

Le sue apparizioni pubbliche sono sempre più numerose, è tornata ai suoi impegni e in pochi credevano potesse accadere. “Mi sto ancora riprendendo. Ci vorrà ancora tempo, ma sono felice. La mia famiglia e coloro che amo sono la mia roccia. Mi avvicino al futuro, passo dopo passo, un giorno alla volta” poi dice altro.

“Mi sento molto meglio oggi rispetto agli ultimi anni. Sento meno dolore e molta più energia” e sono parole che lasciano il segno. “La mia famiglia è la mia roccia” ma non precisa di chi parla: dei figli, del principe Alberto di Monaco e poi chi altro? Il gossip ha ipotizzato tante cose negli ultimi mesi, pettegolezzi dal palazzo reale ma niente è mai stato confermato. Le parole della moglie di Alberto di Monaco cancellano tutto.

Ha sofferto tantissimo, quasi un anno bloccata in Sudafrica, prima per la partecipazione a un progetto benefico poi sembra a causa di una infezione che le impediva di tornare dai suoi bambini. Tre interventi alla testa e un dolore che possiamo solo immaginare. Il ritorno a casa un anno fa, un’unica apparizione e poi basta, aveva bisogno di curarsi mentre tutti parlavano di divorzio imminente. Non è accaduto niente del genere, appaiono una famiglia serena e ancora in via di guarigione.