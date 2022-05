Charlene e Gabriella di Monaco meravigliose insieme prima del debutto

Ieri sera il primo evento ufficiale per le principesse Charlene e Gabriella di Monaco, madre e figlia mano nella mano, meravigliose per il debutto della piccolina. Una serata speciale per madre e figlia ospiti d’onore dei Fashion Awards, la cerimonia di premiazione nell’ambito della Montecarlo Fashion. Tante le foto della serata scattate dai fotografi presenti ma la più bella è quella che appare sul profilo social di Charlene Wittstock. Ore di preparazione e poi la foto di Gabriella tra le braccia della sua mamma, un vero incanto, un’immagine mai vista, di amore puro, tutto così distante dai pettegolezzi che ormai da anni circondano il Principato di Monaco. Prima dell’evento che si è tenuto ieri all’Opera Garnier, Charlene di Monaco si è occupata della sua piccolina vivendo emozioni importanti, poi ha scelto di postare la dolcezza di quel momento. Madre e figlia abbracciate, sorridenti, serene, prima dell’evento, un vero spettacolo di bellezza e amore.

Charlene di Monaco con la figlia Gabriella al primo evento insieme

“Ho adorato ogni momento preparando la mia principessa per il suo primo evento ufficiale” e lo scatto lo conferma, sono meravigliose, complici, felici. Dopo i lunghissimi mesi difficili Charlene Wittstock è di nuovo felice accanto ai suoi figli. La vediamo sempre più spesso agli eventi ufficiali e anche da sola, senza il principe Alberto. Partecipa sempre più sicura e ieri le immagini più belle, con la sua principessina che ha già 7 anni.

Nonostante la bellezza di questi momenti non si placano i pettegolezzi sulla separazione tra Charlene e Alberto di Monaco. Si continua a parlare di accordo milionario tra i due per non divorziare. Il compito della principessa resterebbe quello di apparire agli eventi ufficiali, questo per poter continuare ad essere una mamma presente per i suoi gemelli. Non si placa nemmeno il pettegolezzo su Carolina di Monaco. Tutto è possibile ma questa foto, l’evento di ieri sera, mostrano la magia dell’amore più forte di tutto.