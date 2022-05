Tra Charlene e Alberto di Monaco c’è l’ombra di Carolina?

A Palazzo Grimaldi le tensioni tra Charlene e Alberto di Monaco sarebbero anche a causa di Carolina? Che tra le cognate ci siano problemi non è una novità, il gossip ne parla da tempo anche se non c’è ovviamente nessuna conferma, nessuna dichiarazione da parte dei reali. Con il ritorno a casa di Charlene Wittstock sembra che sia tutto peggiorato, che l’ombra di Carolina di Monaco sia sempre lì. Si vocifera che nella famiglia del principe Alberto non ci sia pace ma c’è anche chi dice che questo è il periodo più tranquillo. Tutto e il contrario di tutto, come chi parla di un accordo economico tra Charlene e Alberto che costringerebbe lei a presenziare agli eventi pubblici. Allo stesso tempo c’è chi invece fa notare che la principessa non è mai stata più serena, felice di stare accanto ai suoi bambini e anche al marito. Qual è la verità e cosa raccontano i pettegoli?

Carolina di Monaco ha fatto di tutto per tenere a distanza Charlene Wittstock?

Assurdo ma c’è chi lo racconta parlando del desiderio della sorella maggiore di Alberto di estromettere la cognata, di allontanarla dalla famiglia e dagli impegni ufficiali. E’ il magazine tedesco Blind a riportare voci che secondo cui Carolina di Monaco avrebbe addirittura agito per favorire la separazione tra i coniugi reali. Sarebbe stata sempre lei a spingere il fratello ad accettare la richiesta della moglie di non vivere più con lui a Palazzo.

C’è chi però rivela che Alberto di Monaco è preoccupato per la salute della moglie, anche se Charlene sembra davvero in gran forma. Secondo il magazine LC News lui le avrebbe tolto l’auto, le avrebbe impedito di guidare il suo fuoristrada considerando che la strada da Palazzo Grimaldi alla sua residenza di Roc Angel è pericolosa perché piena di curve. Qual è la verità in tutto questo?