Charlene di Monaco è tornata a casa ma dietro c’è un accordo?

Charlene e Alberto di Monaco sono tornati insieme, non si separano più? Per il momento sembra che la principessa Charlene sia tornata a casa ma dietro questo ripensamento dicono ci sia un accordo. Si parla di soldi, così dicono, ma c’è di certo anche il cuore di una mamma che ha sofferto lontana dai suoi figli per quasi un anno. Dicono che il principe Alberto di Monaco si sia impegnato a versare alla Wittstock ben 12 milioni di euro l’anno, in cambio lei avrebbe confermato che parteciperà agli eventi ufficiali. Pettegolezzi o realtà? Non si sa ma il finale “vissero felici e contenti” sembra non appartenere a questa favola moderna. Dopo la foto di Pasqua con la famiglia reale al completo molti avevano pensato che la crisi fosse superata ma sembra che non sia tutto così semplice.

Charlene di Monaco riappare ancora con il principe Alberto

In base a quanto riporta il settimanale francese Voici tutti i sorrisi che mostra la coppia sarebbero solo di facciata, tutto solo frutto di un accordo multimilionario. Sarebbe la principessa ad avere chiesto e ottenuto quella cifra, quell’accordo, ma ovviamene questi sono solo pettegolezzi, non c’è niente di ufficiale, non potrebbe esserci.

12milioni di euro per avere una famiglia unita, per evitare un altro scandalo o magari anche solo per vedere felici i bambini, i gemelli Gabriella e Jacques. Charlene di Monaco si impegna ad esserci agli eventi ufficiali, infatti eccola riapparire nelle grandi occasioni del Principato o sul profilo social. Tutto per salvare le apparenze? Speriamo davvero non sia così, sarebbe tutto troppo triste. Lei però è in gran forma, ha preso peso, i suoi capelli biondo platino le donano molto e la gioia di stare con i suoi figli la ripaga di tutto.