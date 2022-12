Oroscopo Paolo Fox cancro 2023: previsioni e grafico del nuovo anno

Dalla puntata di oggi de I Fatti Vostri le previsioni e il grafico dell'oroscopo 2023 di Paolo Fox per il cancro

Sta per terminare l’anno e puntuale arriva l’oroscopo di Paolo Fox per il 2023, i grafici dell’oroscopo 2023 che anticipano amore, lavoro e fortuna senza dimenticare la salute. E’ uno dei momenti più attesi dallo studio de I Fatti Vostri e come di consueto l’ultima puntata dell’anno vede protagonista il celebre astrologo che passa in rassegna con le sue previsioni per il nuovo anno tutti i segni zodiacali. Puntata del 30 dicembre 2022 e Paolo Fox rivela agli amici del cancro come sarà il 2023. Le previsioni per il segno del cancro per il 2023 le svela subito con un colpo d’occhio il grafico. L’anno si chiude con una grande stanchezza, con un po’ di nervosismo e in alcuni casi anche con un carico fisico eccessivo. Non è stato un anno meraviglioso per questo segno zodiacale che fa ancora fatica e si trascina il peso di questi ultimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox 2023: le previsioni per il segno del cancro

E’ tutta colpa di Giove che rimane ancora ostile per il cancro, lo è stato a lungo nel 2022 e sarà ancora così anche nei primi mesi del nuovo anno. E’ un segno che deve quindi attendere fino a marzo per risalire in alto ma Paolo Fox regala ottimismo a chi ascolta le previsioni del suo oroscopo 2023 perché dalla primavera ci sarà un bel momento e da maggio in poi, anticipa, ci sarà un bellissimo cielo. A luglio possono anche arrivare novità per il lavoro, aria nuova e nuove opportunità per chi le cerca e per chi saprà coglierle al volo. Il segno del cancro dovrà quindi attendere così tanto? No, l’astrologo sottolinea l’importanza di non attendere la prossima primavera per vivere al meglio ogni situazione.

Oroscopo Paolo Fox 2023: il grafico del nuovo anno

E’ necessario che il cancro viva da subito ogni momento al meglio. Per l’amore sarà l’autunno il momento migliore, importante per le coppie e per la complicità da ritrovare. Attenzione invece a gennaio perché Paolo Fox in quel mese prevede poca passione e magari qualche complicazione di troppo per le coppie. Per chi ha problemi di salute aprile sarà il mese per riprendere fiato e quei problemi potrebbero anche svanire ma sempre prestando attenzione al proprio corpo, alle proprie esigenze e cercando di non mettersi sempre in secondo piano. Osservando il grafico 2023 di Paolo Fox i nati sotto il segno zodiacale del cancro possono facilmente notare quali saranno i mesi migliori in amore, lavoro e quando la fortuna potrebbe baciarli cambiando nel modo migliore la vita.