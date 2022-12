Oroscopo Paolo Fox 2023 e grafico per i pesci: come sarà il nuovo anno

L'oroscopo 2023 di Paolo Fox per il segno dei pesci, previsioni e grafico da I Fatti Vostri

Le previsioni dell’oroscopo 2023 di Paolo Fox si chiudono con il segno dei pesci e da I Fatti Vostri il famoso astrologo rivela un grande cielo. I pesci stanno riguadagnando la sicurezza che ultimamene non c’è stata, c’è e ci sarà una crescita, le previsioni e il grafico dell’oroscopo di Paolo Fox 2023 raccontano di una nuova forza ma c’è un vero cambiamento per i pesci con una reale trasformazione. Fortuna, amore, lavoro e salute, tutto nel grafico di Paolo Fox per i pesci e le uniche preoccupazioni possono riguardare le persone che sono accanto a questo segno. Ed ecco che si apre uno scenario diverso che parte da ciò che i pesci hanno vissuto nel 2022.

Oroscopo Paolo Fox 2023, previsioni per i pesci

Uno scenario diverso che dipende da chi siete e da cosa è accaduto, ovvio. Paolo Fox a I Fatti Vostri fa alcuni esempi: c’è chi dall’estate del 2022 ha avuto una crisi d’amore, chi è stato preoccupato per un caro, per il proprio partner. Il segno dei pesci che chiude l’oroscopo del 2023 è un vero riferimento per la propria famiglia e per gli amici, soprattutto se stanno male o hanno avuto dei problemi. State riguadagnando quella sicurezza in voi stessi che ultimamente non c’è stata perché Saturno nel segno da marzo e Giove in ottimo aspetto da maggio vi fanno crescere e vi rendono ancora più stabili e più forti.

Oroscopo Paolo Fox 2023, il grafico per il segno dei pesci

Se volete dichiarare un amore o firmare un accordo sentimentale Paolo Fox ricorda che il mese di febbraio sarà davvero importante con Venere nel segno che riesce a dare grande sviluppo per l’emotività dei pesci. Anche nel lavoro tutta l’estate nasce sotto buoni auspici. Giove e Saturno favorevoli daranno quindi ai pesci un anno incredibile con meno ambiguità, tutte da spazzare via. I pesci però non sopporteranno più le persone ipocrite e potrebbe capitare che rinuncerete a situazioni che non vi piacciono più, sarà però tutto importante per i grandi progetti che arriveranno dall’estate in poi.