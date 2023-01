Levante dice addio alla nonna: “Lascia dentro di me un grandissimo vuoto”

E' morta la nonna di Levante, l'addio della cantante è pieno d'amore e dolore

E’ morta la nonna di Levante ed è un dolore immenso per la cantante che era legatissima a nonna Rosalia. Levante ha un legame da sempre forte con la sua famiglia ma è stata sua sorella Rosalia ad occuparsi nelle ultime settimane della nonna, è stata lei a darle la più brutta delle notizie. Levante a febbraio salirà sul palco di Sanremo ma questa volta non ci sarà la sua nonna a seguirla con l’amore che solo lei sapeva dare. Racconta di avere pianto come mai prima, confida che con la morte della sua amata nonna muore tre volte anche suo padre.

Levante racconta la telefonata di sua sorella, quella che non avrebbe voluto ricevere

“Mia sorella Rosalia, al telefono, dopo settimane di assistenza al nostro albero sacro, con il sole e con la luna, mi ha detto “quanti colpi d’ascia servono per abbattere una sequoia?” è così che sua sorella le ha detto che la nonna era andata via, per sempre.

“Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre – e aggiunge – Lascia dentro di me un grandissimo vuoto ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre”. Pensa al festival da affrontare senza di lei, pensa a cosa le avrebbe detto: “Nonna, a febbraio vado a Sanremo! M’ha taliari!! Se, se!”.

Sfoglia l’album dei ricordi, scegli la foto di nonna Rosalia che tiene tra le braccia la sua bambina, il selfie allo specchio nella sua camera da letto, le immagini di sempre, quelle che non potrà mai dimenticare, e quel video mentre stende il bucato, sorride e la saluta, per l’ultima volta.