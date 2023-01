L’addio a Vialli è nei messaggi di tutti, non solo dal mondo dello sport

Da Del Piero ad Antonella Clerici tutti scrivono un messaggio di addio per la morte di Gianluca Vialli, un altro dolore per tutti

Gianluca Vialli è morto e poco dopo la notizia ha raggiunto tutti, il dolore appartiene a tutti e si legge nei tanti messaggi di addio. Dagli appassionati di calcio e non, dal mondo dello sport a quello dello spettacolo, la tristezza per la morte di Vialli la stiamo provando tutti. Antonella Clerici, Alessandro Del Piero, Amadeus, Giorgia Meloni, Federica Pellegrini, Gigi Buffon sono solo alcuni dei nomi che sui social hanno scritto parole piene di dolore per l’addio a Gianluca Vialli. Parole di cordoglio che non potranno mai alleviare la sofferenza della sua famiglia. Il saluto dei vip a Vialli, il saluto dei tifosi, il saluto degli esponenti della politica. Che grande lezione ci ha dato Luca Vialli in questi anni in cui ha lottato contro il tumore. Tutti pensavamo fosse così forte da vincere anche la più terribile delle malattie ma non è andata così.

La lettera di addio della Juve per Vialli

“Di te abbiamo amato tutto, ma proprio tutto: il tuo sorriso, il tuo essere contemporaneamente campione e leader, in campo e in spogliatoio, il tuo essere adorabilmente guascone, la tua cultura, la tua classe, che dimostrasti fino all’ultimo giorno in bianconero” si legge sul sito bianconero.

Antonella Clerici lo ricorda giovane, vuole ricordarlo così, quando entrambi erano dei ragazzi: “Ciao Luca….ti voglio ricordare cosi come quando eravamo giovani con tutta la vita davanti. Che dispiacere… che dolore”.

Fedez è stato tra i primi a commentare una morte che appare assurda. Amadeus ha scritto: “Caro Gianluca, magari potessi ancora stringerti la mano e soprattutto abbracciarti, purtroppo ci lascia un altro Grande Uomo, un Campione, un Amico”. Nel “Mi dispiace tantissimo” di Federica Pellegrini c’è tutto.

“Capitano. Mio Capitano. Sempre. Ciao Luca” scrive Alessandro Del Piero pubblicando una foto in campo con la maglia che hanno amato tanto, è una delle tante volte che hanno esultato insieme, adesso Luca non c’è più ma sarà sempre lui il Capitano.

Gigi Buffon, anche lui ha vissuto così tante vittorie con Luca: “Non è semplice trovare le parole in questo momento. Sei stato un gigante, così in campo come nella vita. Hai lottato fino alla fine a testa alta con una dignità unica. Questa maglia che mi regalasti ha un valore inestimabile e ogni volta che la guarderò non potrò che dirti grazie per tutto quello che hai fatto. Il vuoto che lasci è immenso”.

Giorgia Meloni: “Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all’intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo”.