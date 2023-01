Carolyn Smith consiglia a tutti il barattolo della felicità, della gratitudine

Carolyn Smith ha già messo il primo foglietto nel barattolo della felicità, consiglia a tutti come fare

E’ da un po’ di tempo che Carolyn Smith non appariva sui social, aveva bisogno di un po’ di tempo per se stessa e per la sua famiglia. E’ tornata con un bellissimo consiglio, il barattolo della felicità o scatola della gratitudine. Carolyn Smith augura ancora una volta buon anno a tutti, ha un consiglio per tutti, una cosa positiva da fare. Gratitudine, gioia, condivisione, quante cose belle accadono ad ognuno di noi durante l’anno ma alla fine dopo 12 mesi ci sembra di ricordare solo le cose brutte e salutiamo l’anno sperando che il prossimo sia migliore. Anche lei ha iniziato l’anno con i bigliettini da mettere nel barattolo o in una scatola, lo farà per tutto l’anno e a fine dicembre sarà di certo una soddisfazione ricordare tutto.

Carolyn Smith il barattolo della felicità

“Buon anno a tutti. Come sapete mi piace condividere tante cose con voi, questa è la prima dell’anno. Prendete un vaso o una scatola e un blocchetto di post-it. Ogni fine settimana scrivete qualcosa che vi è successo di bello, o un pensiero, una cosa che ti ha fatto sorridere o ridere. Poi alla fine del 2023 apri il vaso e leggi tutti i bigliettini e ti rendi conto di quante belle cose ha portato il 2023. La gioia, la gratitudine, i successi. Tante volte ci dimentichiamo dei momenti speciale e belli e ci ricordiamo solo delle cose brutte. Condividilo con la tua famiglia o gli amici. Ti auguro un magnifico 2023”.

E’ un bellissimo consiglio, un bellissimo regalo che Carolyn Smith ha fatto ai suoi follower. Lei ha già iniziato e ogni fine settimana metterà nel barattolo un foglietto con su scritto una cosa bella che le è accaduta in quella settimana. Carolyn Smith è sempre così positiva e piena di energia, davvero unica.