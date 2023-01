I consigli per scegliere la migliore palla da bowling più adatta al proprio gioco: come fare

Tra gli sport o, più in generale, tra le attività di svago e intrattenimento il bowling è uno dei più apprezzati e diffusi, perché riesce a unire alla competizione dello sport, il divertimento e l’atmosfera conviviale del gioco svolto in modalità gruppale e ricreativa.

Indipendentemente dalla modalità del gioco, competitiva o di mero intrattenimento, la prima decisione da prendere e anche la più importante, prima di iniziare una partita o un torneo, riguarda la scelta della palla da Bowling. Questa ha bisogno di essere personalizzata, soprattutto se l’obiettivo è raggiungere dei buoni risultati, non può essere certamente lasciata al caso, al contrario deve essere adattata alla conformazione fisica del giocatore o della giocatrice. La palla da bowling va realizzata, infatti, in base alla corporatura, all’esperienza e alla tipologia della prestazione da affrontare.

I criteri di costruzione e selezione della palla da bowling più adatta alle proprie esigenze sono molteplici, alcuni dei quali ancora poco noti, ma che al tempo stesso influiscono moltissimo sulla prestazione. Di seguito le caratteristiche fondamentali e più rilevanti da conoscere prima della scelta.

Come scegliere la palla da bowling più adatta al proprio gioco

Il primo criterio da valutare per la scelta è il peso della palla da bowling perché se fosse troppo pesante impedirebbe lo svolgimento della partita e risulterebbe invalidante e pericolosa anche dal punto di vista della sicurezza, per quanto riguarda problemi alle braccia, alla schiena e alle dita.

Secondo il regolamento, la sfera da bowling deve avere un peso che varia dai 2,7 kg ai 7,2 kg. Va utilizzata, scegliendo all’interno di questo range, una palla che corrisponde e non superi il 10% del peso della persona che gioca. Inoltre, per chi si approccia per la prima volta al bowling, è consigliabile utilizzare la classica palla con tre fori per il pollice, l’anulare e il medio così da facilitare il gioco. Le sfere da gioco professionali, invece, vengono realizzate su misura, facendo imprimere i fori e stabilendo la distanza tra i buchi, a seconda dello stile di gioco.

Le caratteristiche da valutare, oltre al peso e al distanziamento dei fori, inoltre riguardano anche la tipologia della palla da bowling, se quindi serve per il primo tiro o per il secondo tiro. Le bocce da primo tiro consentono di eseguire subito uno Strike, il colpo che permette di ottenere la maggior quantità di punti, grazie al peso maggiore rispetto a quello delle palle da secondo tiro. La ragione del peso più elevato è che l’impatto sui birilli deve essere più potente, per estendere la portata del tiro e ottenere un punteggio più alto.

I criteri da considerare per la realizzazione di una palla da bowling professionale e personalizzata

Realizzare una palla da bowling che sia a tutti gli effetti professionale è un processo che deve tenere in considerazione anche alcuni dettagli che, a primo impatto, potrebbero sembrare puramente estetici, ma non lo sono. Anche il colore, ad esempio, influisce notevolmente sulla prestazione: una colorazione più è opaca, infatti, e più aumenta il livello di attrito sulla pista. Questo permette di ridurre la velocità e controllarla meglio.

Altra caratteristica da tenere ben presenta riguardo alle bocce da secondo tiro è che vengono costruite interamente in plastica – da qui anche la leggerezza maggiore rispetto alle palle da bowling da primo tiro – e il loro baricentro è posizionato centralmente per assicurare un tiro più rapido e per ridurre al minimo l’attrito sulla pista.