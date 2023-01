Lutto per Mara Venier, è morto Roberto Ruggiero: “Anche tu mi hai lasciata”

La morte improvvisa di Roberto Ruggiero sconvolge Mara Venier. E' lei a dare il doloroso annuncio

Un altro lutto per Mara Venier, un altro dolore che rivela su Instagram pubblicando la foto con l’avvocato Roberto Ruggiero. Erano amici da sempre ed è la conduttrice ad annunciare a molti che il legale non c’è più. Roberto Ruggiero è morto a seguito di un malore improvviso che l’ha colto ieri pomeriggio, mercoledì, all’uscita di un ristorante romano. Si trovava nel quartiere Prati, la sua morte improvvisa colpisce non solo Mara Venier ma tantissime persone del mondo dello spettacolo. Inizia nel modo più triste il 2023 per la conduttrice di Domenica In ma è ovviamente la famiglia del noto avvocato a dovere dire l’addio più doloroso.

Il ricordo di Mara Venier sui social, un altro caro amico che la lascia

Una morte improvvisa che ha ovviamente sconvolto Mara che appena saputa la notizia ha condiviso un tenero ricordo, una foto recente con Ruggiero. “Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata …” è il commento della Venier, l’addio all’amico di sempre, è a lui che si rivolge.

Tantissimi i vip che hanno commentato subito la triste notizia, da Angela Melillo a Jerry Calà, Stefania Orlando, Enrico Vanzina, Monica Leofreddi, Tiziana Giardoni e tanti altri, tutti addolorati e sconvolti dalla notizia, da una morte arrivata all’improvviso.

Roberto Alessi lo scopre proprio dal suo post e scrive: “Mara mia, lo so da te – e ricorda – Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo bellissimo. Ho continuato a sentirlo fino a qualche mese fa”. Tra le persone famose che ha difeso anche Maurizio Costanzo e Califano ma anche Bettino Craxi. Lo ricordiamo anche nel periodo di “Mani pulite”.

Chi non lo conosceva di persona ricorda: “Lo ricordo. L’Avv. RUGGIERO. Era sempre in prima fila al Maurizio Costanzo Show ed in altre trasmissioni. Grande Professionista e personaggio molto simpatico. Riposi in pace”.