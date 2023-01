William e Kate Middleton rispondono così a Harry?

Dopo l'uscita dell'autobiografia di Harry i commenti di William e Kate Middleton

William e Kate Middleton restano in silenzio, non rispondono alle domande di chi chiede cosa pensano di Spare, l’autobiografia scandalo, il libro di Harry che svela tutto sulla royal family e sulla sua vita. William d’Inghilterra e Kate Middleton ufficialmente non hanno detto nulla ma nelle scorse ore hanno partecipato a un incontro all’Open Door Charity di Birkenhead, hanno parlato di salute mentale e i tabloid inglese vogliono vedere a tutti i costi il commento di Kate Middleton contro il principe Harry. Ci sarebbe anche un commento del principe William, riportato da una signora che ha avuto modo di parlargli. I pettegolezzi non mancano mai, il principe e la principessa del Galles possono restare in silenzio anche per sempre ma c’è chi scova sempre altro.

Sono commenti presunti perché è mentre Kate Middleton affrontava un tema importane come la salute mentale e il percorso da fare che sembra abbia lanciato una frecciatina al cognato. La coppia reale impegnata con un gruppo di giovani ha ascoltato la testimonianza di un ragazzo: “Fare musica e lasciar emergere i nostri sentimenti è meglio che parlarne in un contesto clinico. Posso metterlo in parole”. Una testimonianza reale di chi ha preferito un percorso diverso rispetto alla terapia. Kate Middleton ha commentato: “Fare terapia non funziona su alcune persone, questi percorsi non sono per tutti. È molto importante avere una varietà di terapie possibili”, per la stampa inglese il riferimento contro Harry è chiaro.

I reali inglesi sono apparsi anche all’inaugurazione del Royal Liverpool University Hospital e lì una signora dalla folla si è rivolta a William, gli ha stretto la mano e gli ha chiesto di continuare così, che gli abitanti di Liverpool lo adorano. Per la signora 81enne il commento “Lo farò” era la risposta del principe al non interessarsi del libro del fratello, certa che William abbia capito le sue parole.

Intanto, Kate Middleton e William non rispondono ad alcuna domanda diretta su Harry, si limitano a sorridere.