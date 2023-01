A Mattino 5 News tutta la verità di Rigau sul matrimonio con Gina Lollobrigida

Rigau intervenire in diretta a Mattino 5 News per raccontare la sua versione dei fatti: è la sua verità sulle nozze con Gina Lollobrigida

E’ la sua verità. E’ la verità di Javier Rigau, un uomo che Gina Lollobrigida, detestava, come si evince da tutte le interviste che l’attrice ha rilasciato negli ultimi anni. Un uomo che lei avrebbe voluto vedere in carcere ( nell’intervista di Zona bianca mai andata in onda l’attrice lo dice senza usare giri di parole). In collegamento telefonico con Federica Panicucci nella puntata di Mattino 5 News in onda oggi, 26 gennaio, lo spagnolo torna a parlare di questo matrimonio, il matrimonio per procura che sancirebbe, a suo dire, l’unione tra lui e Gina Lollobrigida. Un matrimonio che però è stato annullato con una dispensa di Papa Francesco, a detta del legale che ha seguito la Lollobrigida negli ultimi anni della sua vita. Rigau non ci sta e racconta che in quegli anni, parliamo del 2010, Gina aveva un altro avvocato, lo stesso che l’aveva accompagnata a Barcellona dove Gina, davanti a un notaio, avrebbe firmato tutti i documenti per questo famoso matrimonio per procura. Non ci sarebbero quindi firme false, come altri hanno detto in questi giorni. Gina voleva il matrimonio e ha lasciato che fosse Rigau a occuparsi di tutto. E’ la posizione dell’uomo che non ha nessuna intenzione di negare o di ritirare quanto da anni ribadisce e racconta in tv e sui giornali. Il problema è che la famosa firma sulla procura, non sembra esser stata fatta da Gina. La Lollo ha sempre firmato in modo diverso, ogni suo documento. Mai scriveva Gina ma scriveva il suo nome intero, come del resto si fa in Italia sui documenti ufficiali e questo dimostrerebbe, a detta di Piazzolla e di chi ha seguito Gina negli ultimi anni, l’ennesima menzogna di Rigau.

L’attuale avvocato di Gina Lollobrigida in questi giorni ha spiegato che se anche il matrimonio per procura si dovesse reputare reale, quello che è successo dopo, ossia la trascrizione dello stesso, da parte di Rigau in Spagna, dovrebbe ritenersi come qualcosa che ha violato il volere dell’attrice. C’è infatti una scrittura privata, che lo stesso Rigau ha postato sul suo sito internet che dimostra che i due si impegnano a non trascrivere mai il matrimonio e che se uno di loro lo avesse fatto, l’altro avrebbe potuto richiedere un rimborso di due milioni di euro. Inoltre c’è anche una clausola con la quale i due si impegnano a non fare pubblicità di questo matrimonio e a non usare le nozze per questi scopi.

La verità di Rigau sul matrimonio con Gina Lollobrigida

Se Andrea Piazzolla in questi giorni ha parlato di matrimonio per procura con firme false, ha spiegato che era stato lui una volta arrivato al fianco dell’attrice a scoprire quello che Rigau aveva fatto, senza che Gina sapesse nulla, Rigau invece ha una verità completamente diversa e lo conferma anche a Mattino 5. Ribadisce che Gina sapeva tutto, che è stata per giorni a Barcellona nel 2010 e che poi, dopo aver passato del tempo insieme, hanno deciso di sposarsi per procura. Tutto è successo tra agosto e novembre del 2010.

Rigau a Mattino 5 ribadisce che i rapporti con Gina erano buoni fino al 2013 momento in cui iniziano i problemi. Iniziano a sparire le cose: case, gioielli, altri averi. E inoltre Piazzolla isola Gina dalla sua famiglia. Queste le accuse che Rigau muove al collaboratore di Gina ma si aspetta che la giustizia italiana faccia il suo corso, visti i processi in corso.