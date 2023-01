Andrea Piazzolla non si ferma: dalla firma falsa di Gina Lollobrigida agli aiuti economici di Rigau al figlio

Andrea Piazzolla lotta per Gina Lollobrigida e vengono i brividi con ciò che svela a tutti su Rigau e la firma falsa

Da Mattino Cinque a Storie Italiane anche questa mattina si continua a parlare di Gina Lollobrigida, purtroppo non della sua arte, dei suoi film, ma dell’eredità, di un testamento che si dice verrà impugnato. Andrea Piazzolla è ospite di Eleonora Daniele mentre Federica Panicucci continua a scavare mostrando questa e quell’altra intervista e salta fuori che Rigau potrebbe avere tra le mani un documento che confermerebbe i debiti di Milko, il figlio di Gina Lollobrigida, nei suoi confronti. Un sussulto da parte di tutti, sembra un film ma sembra che potrebbe anche essere davvero questa la realtà. E’ solo una ipotesi ma per Andrea Piazzolla è molto di più perché ieri a La vita in diretta ha dichiarato che Rigau in sede di processo avrebbe detto che aiuta economicamente Milko, che lui è il figlio di sua moglie. A questo punto per l’ex assistente di Gina Lollobrigida diventa fondamentale continuare a lottare non solo per se stesso nei processi in cui è indagato su azione di Milko ma anche alla luce di ciò che ha dichiarato. Anche se Rigau non è presente nel testamento di Gina Lollobrigida e anche se lui aveva già detto che avrebbe rinunciato, resta per Piazzolla fondamentale provare che il matrimonio per procura è falso.

Andrea Piazzolla parte dalla firma di Gina Lollobrigida

A Storie Italiane l’ex assistente dell’attrice: “Io non dico che la firma è dubbia, io dico che la firma è falsa. Io so come firma Gina, conosco Gina meglio forse di chiunque altro e lo dico con umiltà ma credo sia un dato di fatto. Gina firma ‘Luigia Gina o Gina Luigia Lollobrigida’” mentre sul documento, sulla procura la firma è semplicemente Gina Lollobrigida. Andrea Piazzolla si assume sempre la responsabilità di ciò che dice, dichiara tutto con molta sicurezza, la sicurezza di chi dice la verità, questo è ciò che appare. Piazzolla continua a parlare di Rigau a fare domande e relative risposte sciogliendo, sempre in base alle sue dichiarazioni, ogni dubbio.

A Storie Italiane vengono mostrate le firme o presunte firme della Lollobrigida, da quella del passaporto alla procura, il contratto prematrimoniale e il testamento e solo sul documento per la procura la firma è “Gina Lollobrigida”. Andrea non ha dubbi, per lui la firma è falsa ma Piazzolla contesta anche al programma che la firma della procura “non è la procura di matrimonio”, chiede di mostrare il vero documento e ha ragione, perché quello è il documento di celebrazione del matrimonio canonico e non quello della procura. A Piazzolla non sfugge nulla e sembra che le firme siano visibilmente molto diverse.