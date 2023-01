Perchè si ha sete dopo che si mangia la pizza? La risposta è semplice

Perchè quando mangiamo la pizza abbiamo la sensazione di avere più sete?

Perchè la pizza fa venire sete? Come mai quando finiamo di mangiare una bella fetta di pizza o magari una pizza intera, abbiamo una sensazione di sete maggiore? Vi è mai capitato? Quasi sicuramente si, visto che questa è una delle tante domande che spopolano sui motori di ricerca. Tutti vogliono infatti sapere come mai, venga più sete rispetto al solito, dopo che si mangia la pizza. La risposta a questa domanda è però molto semplice e sicuramente, la vostra intuizione, sarà quella giusta. La pizza contiene sale, che tende a disidratare il corpo e aumentare la sete. Inoltre, la sensazione di secchezza alla bocca causata dalla pasta secca e dal formaggio saporito può anche contribuire alla sensazione di sete. Ovviamente altrettanto semplice sarà capire che cosa fare: se la pizza è una pizza fatta in casa, potrete diminuire le quantità del sale, magari salando un po’ la passata di pomodoro usata ed evitando invece si mettere molto sale nell’impasto, la pizza in questo caso sarà anche più leggera e digeribile.

Perchè la pizza fa venire sete? I rimedi

Spesso però la pizza la mangiamo fuori oppure la ordiniamo e ce la facciamo consegnare a domicilio. Per cui in questo caso, che cosa possiamo fare? Per prevenire la sete durante la consumazione di pizza, è consigliabile bere molta acqua prima, durante e dopo il pasto. Bere un bicchiere d’acqua ogni volta che si mangia una fetta di pizza può aiutare a mantenere l’idratazione. In alternativa, è possibile bere una bevanda analcolica come un succo di frutta o un tè, ma l’acqua è il modo migliore per mantenere l’idratazione. Va detto che però bere troppa acqua potrebbe provocare problematiche per la digestione, come sappiamo infatti durante il pasto è consigliabile bere tre bicchieri di acqua, senza esagerare.

Se avete questo problema con la pizza potrete usare alcuni espedienti per evitare la sete: ordinare o preparare una pizza con le verdure. Essendo ricche di acqua ( pensiamo magari a delle zucchine grigliate o peperoni grigliati) le verdure faranno venire meno sete. Inoltre si può anche chiedere una pizza senza mozzarella, se proprio vogliamo evitare la sete. Chi ha questo problema deve stare certamente alla larga dalla pizza ai 4 formaggi, sarà ancora più ricca di sale e vi farà venire ancora più sete! Ultimo consiglio: evitare le bevande dolci che possono solo aumentare la sensazione di sete.