Francesco Facchinetti furioso sui social dopo la rapina in villa: “Via dall’Italia, vergogna”

E' durissimo lo sfogo sui social di Francesco Facchinetti dopo la rapina in villa: ha deciso di lasciare l'Italia

“Purtroppo me lo state chiedendo tutti, purtroppo è vero, mio padre, mio fratello e mia sorella hanno subito una rapina a mano armata” queste le parole di Francesco Facchinetti che pochi minuti fa ha commentato sui suoi canali social la notizia pubblicata oggi dal Corriere della sera. Una notizia che riguarda la sua famiglia: domenica sera, nella villa di Bergamo di Roby Facchinetti, si sono introdotte tre persone armate che hanno minacciato i presenti. E’ Francesco Facchinetti a confermare le notizie di stampa di questa mattina. Il Corriere della sera aveva raccolto la testimonianza di Giulia, la sorella di Francesco, ancora sconvolta per quanto accaduto. “E’ una di quelle cose brutte che vorresti non capitasse mai nella vita, succede nei film e capita anche nella vita vera. Fortunatamente stanno tutti bene, cosa posso dire, sono molo triste e amareggiato di come questo paese si è trasformato” ha detto Francesco Facchinetti sui social rispondendo anche a chi gli fa notare che queste cose succedono a chi è molto ricco e vive in una villa isolata. Ma a detta di Facchinetti, questa sarebbe una cavolata: “Non è una condanna avere una villa e aver guadagnato i soldi onestamente, io devo sentirmi libero e sicuro nel paese in cui vivo” ha continuato l’imprenditore.

L’amaro sfogo di Facchinetti sui social dopo la rapina nella villa della sua famiglia

Non è la prima volta che Facchinetti si sfoga sui social , parlando di come questo paese non sia più sicuro e lo ribadisce, ricordando che i cittadini onesti pagano le tasse e meritano di sentirsi al sicuro. “E’ una vergogna, bravi” esplode il Facchinetti sui social. “Che al governo ci sia la destra o la sinistra, siete incapaci” ha sbottato il figlio di Roby. “Siete incapaci di mantenere il controllo, siete incapaci di mantenere l’ordine” ha detto Facchinetti nelle sue storie su instagram. “Voi non siete in grado di fare politica perchè fate solo propaganda politica” ha continuato. “L’unica cosa che vi interessa è il vostro cul* e allora chi può come ho fatto io, va abitare da un’altra parte, perchè i miei figli, in questo paese, non possono stare. Io sono andato ad abitare in Svizzera perchè non voglio crescere i miei figli dove non sono liberi. Io ho paura di farli giocare in un parchetto vicino a casa, io ho paura di lasciare mia moglie da sola, i miei figli. E’ allucinante. Complimenti a voi capre incapaci che avete reso il paese più bello del mondo, un paese insicuro. Capre ignoranti, anzi le capre sono più intelligenti di voi. Quando andate a letto a dormire, guardatevi allo specchio a fatevi schifo” ha concluso Facchinetti.