Fedez chiede a Tiziano Ferro di perdonarlo: ma perchè hanno litigato?

Fedez lancia un appello dal profilo di Lazza a Tiziano Ferro: ma perchè i due hanno litigato?

Oggi migliaia di persone hanno visto le storie di Lazza, storie in cui il cantante tra i favoriti per la vittoria finale al Festival, ha mostrato un accorato appello di Fedez! Ed è per questo che molti si chiedono il perchè di quelle parole di Fedez. Il marito di Chiara Ferragni, nella storia postata da Lazza, ha lanciato un appello a Tiziano Ferro e gli ha chiesto di essere sbloccato su instagram. Ma perchè i due hanno litigato, che cosa è accaduto tra il cantante di Latina e Fedez? Per comprendere i motivi di questo gelo e la scelta di Tiziano Ferro di bloccare il collega, bisogna tornare indietro nel tempo e leggere il testo di un brano di Fedez…Brano che contiene una frase offensiva nei confronti di Tiziano Ferro . Fedez scriveva: “Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi?”. Sono questi i “versi incriminati” contenuti in una canzone di Fedez del 2011, “Tutto il contrario“, in cui il rapper si prendeva gioco del collega che proprio quell’anno fece coming out. “Io ho perdonato e vado avanti” ha detto in diverse occasioni Tiziano Ferro ribadendo anche un’altra cosa: quella canzone, seppur scritta quando Fedez era giovane, è ancora disponibile, genera streaming, può essere ascoltata e genera anche un profitto per il cantante. Per questo diciamo che il perdono di Tiziano Ferro per Fedez, è solo a metà! “È facile invitare le persone a prendere un caffè. Io quando ho sbagliato, ho pagato. Per intero. Sempre. Per cui, io non faccio la giustizia per nessuno, ognuno si deve mettere a disposizione della giustizia. Io non sono uno dalle mezze misure. Quando e se offenderò qualcuno chiederò scusa, o ci rimetterò la faccia”. Queste le parole di Tiziano in risposta a Fedez che ricordava che comunque quella era una canzone di 10 anni fa, e di cose, da quando scriveva quei versi, ne sono cambiate. Fedez dunque, ha deciso di lanciare un ennesimo appello a Tiziano Ferro.

Fedez chiede perdono a Tiziano Ferro: “Ti voglio bene”

Lazza ospite di Muschio Selvaggio, ha quindi fatto delle storie indirizzate a Tiziano Ferro. Fedez chiede al cantate: “Mi sblocchi su instagram? Io ti voglio bene”. Lazza si è unito all’appello di Fedez, taggando appunto Tiziano. Questo appello potrebbe andare a buon fine? In alternativa resta sempre C’è posta per te…