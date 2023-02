Carlo Conti, Gerry Scotti e Panariello tutti insieme in chiesa per Costanzo: “Si è chiuso il sipario”

Carlo Conti, Gerry Scotti e Giorgio Panariello stretti nello stesso dolore per il funerale di Maurizio Costanzo

Gerry Scotti, Carlo Conti, Giorgio Panariello, i volti tesi per nascondere l’emozione che è forte nel giorno dei funerali di Maurizio Costanzo. Il funerale di Costanzo era previsto alle 15 nella chiesa degli artisti a Roma ma inizia in anticipo, ci sono già tutti in chiesa quando arriva il feretro. Le telecamere presenti mostrano il dolore e il silenzio dei volti noti della televisione. Ci sono davvero tutti e tutti hanno le labbra serrate per non fare scendere le lacrime perché la morte di Maurizio Costanzo non se l’aspettava nessuno. Forse solo ai funerali di Fabrizio Frizzi si è visto tanto dolore e abbiamo visto così tanti personaggi famosi. Il sacerdote nella chiesa degli artisti sceglie le parole che arrivano fino all’anima mentre in tv Panariello, Carlo Conti e Gerry Scotti sono lì uno accanto all’altro, in una delle prime file che oggi in quella chiesa sembrano non bastare. Perché Maurizio Costanzo ha dato rilievo a tutti i suoi ospiti, è entrato nelle vite di ognuno di loro, le sue interviste non si fermavano solo al momento televisivo, è anche questo che in questi giorni abbiamo appreso del giornalista che purtroppo oggi vola via per sempre.

Carlo Conti, Gerry Scotti e Giorgio Panariello arrivano insieme per i funerali di Maurizio Costanzo

“Siamo qui oggi per accompagnare con la nostra preghiera l’anima di Maurizio per far ritorno alla casa del padre e lo facciamo con la consapevolezza che è vero si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto, la sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore animati da questi sentimenti – le parole del sacerdote ricordano quelle di Maurizio, il suo sipario – Sapendo che qui celebriamo il nostro Dio che non è il Dio dei morti ma della resurrezione e della vita, chiedendo a lui il dono della fede perché il signore possa con un raggio di sole riscaldare il nostro cuore e donarci la speranza nella vita eterna”.

Carlo Conti e Gerry Scotti durante la pandemia hanno condiviso la sofferenza del ricovero in ospedale, la paura. Sono stati insieme al Maurizio Costanzo Show, sono tra i suoi conduttori preferiti. Conti ieri ha ricordato commosso che Costanzo gli ha fatto vivere uno dei momenti più belli della sua carriera, lo stesso momento vissuto da Gerry Scotti. Aveva voluto lui, Gerry e Paolo Bonolis insieme, il trio, i tre conduttori, i suoi tre ragazzi.

Più distante tra i tanti volti noti c’è Amadeus, il suo volto è identico a quello dei suoi colleghi, il dolore, la riconoscenza.