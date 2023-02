C’è Raffaella Mennoia al fianco di Maria de Filippi sempre: è la sua spalla

C'è Raffaella Mennoia al fianco di Maria de Filippi: è il suo braccio destro ma anche la sua spalla

Forse non tutti l’hanno riconosciuta, ma in questi giorni c’è stata una presenza costante al fianco di Maria de Filippi, vicina a lei in ogni momento. E’ Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Uomini e Donne e C’è posta per te, braccio destro di Maria. Nella vita lavorativa ma anche nella vita vera, quella in cui, i veri amici sono sempre al tuo fianco. Da oltre 20 anni Maria e Raffaella lavorano ogni giorno insieme. C’era ieri, accanto a Maria, Raffaella Mennoia, presso la camera ardente, e c’è anche oggi, al suo fianco, vicino a Gabriele Costanzo. In prima fila in chiesa. Da una parte ci sono Camilla e Saverio Costanzo, con i loro figli. E poi Gerry Scotti, Carlo Conti, Milly Carlucci, Pio e Amedeo, Amadeus, Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli. Ci sono attori, ci sono registi, ci sono giornalisti. La chiesa degli artisti raramente si era vista così piena. E poi ci sono Maria de Filippi, protetta dai suoi occhialoni neri scuri. C’è Gabriele, e accanto a loro, c’è Piersilvio Berlusconi, a rappresentare tutto l’amore dell’azienda Mediaset ma soprattutto a rappresentare un amico, un grande amico di Maurizio e Maria.

L’ultimo saluto a Maurizio: lo strazio di Maria

E’ distrutta Maria, accenna un sorriso, poi segue le parole della Santa Messa. E’ arrivata tra gli ultimi in chiesa, dopo aver seguito il corteo funebre. Ascolta con pazienza le parole di Don Walter, il coro della chiesa degli artisti, e si prepara a dare il suo ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Ha però intorno a sè tutto l’amore delle persone che hanno voluto bene a Maurizio e che oggi vogliono bene anche a lei, e che le sono accanto in questo giorno doloroso.

Insieme a lei ci sono anche Raffaella Mennoia e Alessio Sakara, il compagno dell’autrice di Uomini e Donne. Persone a cui Maria vuole davvero bene, non a caso, Sakara, è da anni uno dei protagonisti di Tu si que vales insieme alla conduttrice.