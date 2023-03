Per i nostri amati papà: le frasi più dolci da dedicare il 19 marzo

La festa del papà si avvicina: ecco le frasi più dolci da dedicare il 19 marzo a tutti i papà del mondo

E’ tempo di incartare i regali e preparare i biglietti per i nostri amati papà, visto che la festa del papà si sta avvicinando. Per grandi e piccini è tempo di imparare delle frasi da dedicare all’uomo che tanto ci ama. Insomma la festa del papà si avvicina e noi non vogliamo farci trovare impreparati. Che ne dite di dare una occhiata alle frasi più dolci e belle da dedicare in occasione della festa del papà che abbiamo scelto per voi? Una selezione di frasi davvero speciali per un giorno speciale, per un uomo speciale al quale vogliamo ribadire tutto il nostro amore e il nostro affetto.

Il 19 marzo si celebra la festa del papà, una ricorrenza molto importante sia per gli adulti che per i bambini. In questa giornata ci si impegna a dedicare attenzione all’uomo che fin dall’infanzia ci è stati vicino. Oggi vediamo quali sono le frasi più belle da dedicare al proprio papà in occasione della sua festa. In effetti, oltre a fare dei semplici auguri, delle belle parole sono sempre un pensiero molto gradito da parte delle persone che ci vogliono bene. Dunque scegliete un bel regalo e comprate un biglietto di auguri su cui scrivere delle parole speciali. Se però la fantasia non è il vostro forte, potete trovare in giro per il web delle bellissime frasi da dedicare in occasione della Festa del Papà 2018 il 19 marzo.

LE FRASI DI AUGURI PIU’ BELLE DA DEDICARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PAPA’

I pensieri che vengono dal cuore sono ovviamente sempre i migliori. Se sapete trovare le parole giuste senza difficoltà dunque prendete carta e penna e date libero sfogo ai vostri pensieri sul papà. In caso contrario, se scrivere non è proprio nelle vostre corde, niente paura. Farete bella figura anche con dediche e frasi di canzoni, film e personaggi famosi. Potete utilizzarle per mandare un sms, una dedica tramite social networks, o semplicemente per scriverle su un biglietto di auguri che accompagnerà il regalo che avete scelto per la Festa del Papà . Di seguito vi segnaliamo alcune frasi trovate in giro per il web che potrete copiare per far felice il vostro papà e dargli la giusta importanza in occasione della sua festa.

FRASI, AFORISMI, CITAZIONI PER LA FESTA DEL PAPA’, ECCO QUALI SCEGLIERE

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco)

Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

Ho visto il mondo attraverso i tuoi occhi, ho vissuto le emozioni attraverso il tuo cuore, ho imparato ad amare camminandoti accanto. Grazie, papà! (Anonimo)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita (Mahatma Gandhi)

La festa del papà è come la festa della mamma, tranne per il regalo che costa meno (George Herbert)

Lui mi insegnava a crescere e ad usare le manine, io in quelle manone ci avrei voluto vivere. (Anonimo)

Nell’album dei ricordi del cuore, ogni pagina mi parla di te: ancora e per sempre sei voce d’amore. Auguri papà. (Anonimo)

Ho imparato il tuo coraggio e ho capito la timida follia del tuo essere unico perché sei la meta del mio viaggio per me, e così, sempre di più, somiglio a te, nei tuoi sorrisi e nelle lacrime… (Laura Pausini, Viaggio Con Te)

Auguri al mio papà, un grande uomo che ha raggiunto un traguardo che io non riuscirò mai ad eguagliare: lui prende la pensione (Satirascadente)

Non è la carne o il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli (Johann Schiller)

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre (Gabriel García Márquez)

