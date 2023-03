Il principe Harry a Londra, è arrivato con un volo notturno

Con un volo di notte il principe Harry è arrivato a Londra, con gran sorpresa di tutti

Harry è a Londra, una vera sorpresa per tutti. Il principe Harry d’Inghilterra è arrivato dagli Stati Uniti con un volo notturno, in tempo per presentarsi all’Alta Corte. Nessun affare di famiglia, chissà se incontrerà qualcuno della royal family, di certo a Londra è arrivato per un’udienza. Abito nero e cravatta blu Harry ha scatenato il caso, elegante, sorridente, un saluto veloce ed è questa la sua prima apparizione in Gran Bretagna dopo i funerali della regina Elisabetta ma soprattutto dopo la pubblicazione dell’autobiografia Spare. Harry ha sparato a zero sulla sua famiglia, ha detto di tutto e ha anche aggiunto che avrebbe altro da dire. William e Carlo, fratello e padre, oggi lo accoglieranno a braccia aperte? Sembra più plausibile che subito dopo l’udienza il principe prenda subito un altro aereo per fare ritorno il prima possibile in quella che è la sua casa, dalla sua attuale famiglia, da Meghan Markle e i loro bambini. Ovviamente a Londra è arrivato da solo.

Il principe Harry pronto anche a chiarire con William e re Carlo?

Ci si interroga se davvero Harry e Meghan Markle non saranno presenti il 6 maggio all’incoronazione di re Carlo e intanto lui sbarca a Londra, si lascia fotografare, sorride, cortese con tutti, anche con i fotografi e i giornalisti.

Il fratello di William si è presentato all’Alta Corte perché fa parte di una lista di personaggi di alto profilo che hanno intentato causa contro l’editore del Daily Mail per presunta raccolta illegale di informazioni e violazione della privacy.

Forse davvero la presenza di Harry a Londra, da solo, potrebbe portare dopo mesi di silenzi e distacco ad una riconciliazione; forse il tempo è servito. Intanto, i dubbi sulla presenza dei Sussex all’atteso evento del 6 maggio sono forti, perché nella stessa data Harry e Meghan festeggiano il compleanno del primogenito; Archie compie 4 anni. Magari potrebbe essere il compleanno speciale che tutti attendono, con la giusta attenzione rivolta anche ai due bimbi.

E’ la prima volta che Harry torna nel suo Paese e il suo viaggio non è di piacere, forse non ci sarà nemmeno un saluto con il fratello e il padre, forse tornerà subito a casa dalla sua famiglia, quella che ha scelto e che lo rende felice.