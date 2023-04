Silvio Berlusconi in terapia intensiva, ricoverato per problemi cardiovascolari

Silvio Berlusconi è in terapia intensiva per problemi cardiovascolari, ricoverato al San Raffaele

Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva, di nuovo in ospedale, al San Raffaele di Milano, per problemi cardiovascolari. Sembra che Berlusconi abbia già fatto una tac e sarebbero in corso ulteriori accertamenti. Sembra che sia stato ricoverato questa mattina e che sarebbe arrivato nella struttura ospedaliera con un grave affanno respiratorio. Solo una settimana fa era stato dimesso dallo stesso ospedale e oggi il leader di Forza Italia è in terapia intensiva, questo in base a quanto riferiscono alcuni organi di stampa. Nel precedente ricovero era rimasto in ospedale per tre giorni, quelli necessari per le visite di routine, queste le poche informazioni. Le sue condizioni di salute apparivano buone e una volta uscito dal San Raffale Berlusconi aveva anche pubblicato un post in cui ringraziava tutti per il supporto.

Silvio Berluscono di nuovo in ospedale

Una foto alla scrivania, una delle tante per Silvio Berlusconi, classe 1936 e le sue parole: “Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto. Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo”.

Il presidente di Forza Italia sarebbe al momento ricoverato nel reparto di terapia intensiva di cardiochirurgia. Sembra che al momento la situazione dell’ex premier sia stabile ma non ci sono altre notizie, nessuno bollettino, nessun comunicato stampa che chiarisca fino in fondo e in modo certo le sue condizioni di salute.

“Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa di tutti i fiori. Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono? Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione. Per ora vi tulipano, no scusate ho sbagliato; vi saluto e vi abbraccio tutti!” ha scritto sui social la domenica delle Palme in un campo di splendidi tulipani.