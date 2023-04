Gli auguri di Pasqua: le immagini più belle da inviare su Whatsapp per fare gli auguri (FOTO)

E' tempo di festeggiare Pasqua: ecco le immagini più belle da inviare su Whatsapp per fare gli auguri

E’ arrivato il momento di farsi gli auguri per la Santa Pasqua e per chi volesse fare un augurio speciale accompagnato magari da una immagine divertente, o da una foto diversa, ecco alcune idee direttamente dal nostro Ultime Notizie Flash. Abbiamo raccolto alcune immagini dal web, tra le più belle da inviare su Whatsapp e non solo, per fare gli auguri di Pasqua.

E’ tutto pronto per festeggiare la Pasqua anche quest’anno, ovviamente con le persone che si amano. E’ anche importante però ricordarsi di fare gli auguri a tutti. Un semplice messaggino può bastare e allora perché non inviare delle immagini tramite Whatsapp per fare gli auguri ad amici e parenti? Tra le foto della gallery vi mostriamo alcune immagini che abbiamo selezionato in giro per il web adatte a questa occasione, per fare dei semplici auguri ma anche per inoltrare qualcosa di divertente.

COME FARE GLI AUGURI A PASQUA : LE IMMAGINI DA INVIARE SU WHATSAPP ALLE PERSONE CARE VICINE E LONTANE

Non dimenticarsi di fare gli auguri è molto importante in queste occasioni in quanto si rischia di offendere qualcuno dimenticandosene. Per la Pasqua si possono fare gli auguri con una classica telefonata, come si fa soprattutto nel caso di persone anziane che non possiedono uno smartphone. In alternativa si possono inviare degli sms tramite le applicazioni di messaggistica istantanea, in particolar modo utilizzando Whatsapp, che è sicuramente la più conosciuta. Dunque in giro per il web è pieno di fotografie e immagini perfette per fare gli auguri, che potete semplicemente inoltrare ai vostri contatti. Di seguito vi mostriamo alcune immagini per fare gli auguri, che abbiamo raccolto tra le foto della gallery.

LA GALLERY CON LE IMMAGINI PIU’ BELLE DA INVIARE SU WHATSAPP PER LA PASQUA

Se la lista di persone a cui fare gli auguri è lunga, questo è il metodo migliore per impiegare meno tempo. Queste foto possono anche essere condivise sui social networks, per raggiungere ancora più persone. Ovviamene potete accompagnare delle parole alle immagini che si inviano.Tra le foto della gallery vi proponiamo delle immagini che ovviamente contengono gli elementi tipici di questa festa: fiori colorati, coniglietti, pulcini, agnellini e ovviamente le uova. Ci sono immagini che riportano dei semplici auguri di buona Pasqua , mentre altre contengono qualche parola in più. Non manca dell’ironia da parte di poveri agnellini che purtroppo diventano il piatto preferito di molti.

Quelle che vi abbiamo mostrato sono solo alcune delle immagini che abbiamo trovato online, ma ce ne sono davvero tantissime in giro, anche sui social networks, da salvare e condividere. L’importante è avere un pensiero per le persone a cui si tiene facendo sapere di non essersi dimenticati di fare gli auguri. Potete anche personalizzare delle immagini aiutandovi con delle applicazioni con cui aggiungere elementi e parole a vostro piacere. Insomma, date libero sfogo alla fantasia e fate gli auguri di buona Pasqua .

Non ci resta che augurarvi di passare delle serene feste con le persone a cui volete bene.