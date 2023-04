Che fine ha fatto Luis Sal? Le tesi di Fabrizio Corona corrono in rete

Perchè Luis Sal non fa più Muscio Selvaggio? Parla Fabrizio Corona

In molti in questi giorni si sono chiesti come mai Luis Sal non lavori più a Muscio Selvaggio con Fedez. La notizia bomba sganciata da Fabrizio Corona e presto smentita dall’ufficio stampa del rapper, ha fatto il giro del web ma non se ne parla ormai più. Si parla però di questa amicizia, che forse sarebbe stata interrotta, visto che Luis Sal non lavora più a Muscio Selvaggio forse perchè impegnato in giro per Parigi a cercare il miglior cornetto italiano, come tutti i media francesi hanno raccontato in questi giorni! Una cosa è certa: Luis non si vede in Italia da tempo e molti pensano che anche la sua amicizia con Fedez sia a rischio. Ed è sempre Fabrizio Corona a spiegare i motivi per i quali Luis Sal si sarebbe preso una pausa, parlando di una sua presunta relazione con un uomo, della quale forse non vuole che si sappia nulla o forse no.

Luis Sal scomparso da Muschio Selvaggio, perchè?

Sul suo canale Telegram, Corona fornisce degli aggiornamenti sul caso: “Ve lo ricordate questa news? Non c’è stata mai, da nessuno dei due, una spiegazione del perché Luis sia stato mandato via dal podcast “Muschio Selvaggio”. Luis non pubblica storie da quasi un mese. Vi allego lo screenshot in cui mi dicono che ci sono 8 foto di Luis che bacia un ragazzo e che il tipo che le ha scattate le vorrebbe rivendere a 15.000€. Come sempre siamo qui con notizie esclusive, presto la verità”. In realtà nelle ultime ore Luis Sal è tornato sui social, come detto in precedenza, per narrare la sua epica impresa parigina.

Luis Sal e le foto mentre bacia un ragazzo

Corona spiega che stanno circolando tra le varie direzioni dei giornali foto di Luis Sal insieme a un ragazzo, foto che sono state vendute o sarebbero state vendute per 15mila euro ma che non hanno molto valore visto che Luis Sal è ovviamente liberissimo di baciare chi vuole. Sarebbe stato interessante se l’uomo in questione, fosse stato famoso, oppure etero o impegnato…“Il ragazzo della foto che si bacia con Luis è molto famoso? Discretamente? Ok, si conosce. Luis non è dichiarato gay, l’ultima foto che ha pubblicato era con una tipa. Quanto puoi fare da questa storia? La cosa è chiara, il bacio di Luis Sal con un uomo non vale nulla. Vale alla luce di quello che ho fatto uscire io e che è ovunque. Quindi se non legato a Fedez questa cosa non vale niente” ha continuato Corona. Nessuna spiegazione però sulla scomparsa di Luis Sal da Muschio Selvaggio, ce la darà magari lui nelle prossime ore?