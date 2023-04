Coachella: cos’è? Tutto quello che c’è da sapere

Tutto quello che c'è da sapere sul Coachella uno dei festival musicali più famosi al mondo

Il Coachella è uno dei festival musicali più famosi al mondo, che si tiene ogni anno in California. In questo articolo, ti racconterò la storia del Coachella, perché si chiama così, cosa succede, cosa si fa durante questo Festival, dove si svolge, quando è nato, e anche alcune curiosità su questo festival e perché vi partecipano vip da tutto il mondo, incluse le influencer italiane che lo seguono sempre con grande passione ( avrete sicuramente visto le storie di Cecilia Rodriguez partita per la California insieme a Ignazio Moser o quelle di Giulia Salemi, anche lei presente in California per il Coachella 2023).

Il Coachella: tutto quello che devi sapere

Il Coachella è un festival di musica e arte che si svolge ogni anno a Indio, in California. È diventato famoso per la sua atmosfera bohémienne e per le star che vi partecipano ogni anno. Ma come è nato questo festival? Il Coachella è stato fondato nel 1999 da Paul Tollett e Rick Van Santen. Il festival è stato ispirato dal Woodstock Music and Art Fair del 1969 e da altri festival musicali europei, come il Glastonbury. Il nome Coachella deriva dal nome della città di Indio, che si trova nella Coachella Valley, nella contea di Riverside, in California.

Il primo Coachella si è tenuto nel 1999 ed è stato un grande successo, con la partecipazione di artisti come Beck, Tool e Rage Against the Machine. Nel corso degli anni, il festival è cresciuto in popolarità e importanza, diventando uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

Cosa succede al Coachella

Il Coachella è un festival di tre giorni che si svolge nel mese di aprile. Il festival è noto per la sua eclettica selezione di artisti, che spaziano dalla musica rock, all’hip hop, alla musica elettronica. Oltre alla musica, il Coachella è anche un festival d’arte, con la presenza di installazioni artistiche e di opere d’arte.

Durante il festival, i partecipanti possono anche godersi il cibo e le bevande locali, fare shopping nei vari negozi presenti sul sito e partecipare a varie attività, come il yoga. Il Coachella è anche un’occasione per sfoggiare il proprio stile bohémien, con abiti estrosi e accessori particolari.

Il Coachella ha ospitato nel corso degli anni molte esibizioni memorabili, ma alcune di esse sono diventate vere e proprie leggende. Ecco alcune delle esibizioni più acclamate nella storia del Coachella:

Beyoncé (2018): la performance di Beyoncé al Coachella 2018 è stata acclamata dalla critica e dal pubblico come una delle migliori di tutti i tempi. La superstar ha eseguito un set di due ore con una grande produzione, ballerini e ospiti speciali tra cui Jay-Z e le Destiny’s Child.

Prince (2008) : la performance di Prince al Coachella 2008 è stata memorabile per molti motivi, tra cui una cover di "Creep" dei Radiohead e un medley di "Purple Rain" e "Let's Go Crazy". La performance è stata definita dal New York Times come "l'epitome del rock 'n' roll".

Daft Punk (2006) : l'esibizione dei Daft Punk al Coachella 2006 è stata una delle prime ad utilizzare la tecnologia del LED e ha ispirato molte performance successive. Il duo francese ha eseguito una serie di successi, tra cui "Harder, Better, Faster, Stronger" e "One More Time".

Radiohead (2017): la performance dei Radiohead al Coachella 2017 è stata definita dalla rivista Rolling Stone come "un'esperienza trascendentale". La band inglese ha eseguito una selezione di canzoni provenienti da tutta la loro carriera, incluso il loro ultimo album "A Moon Shaped Pool".

Outkast (2014): la reunion degli Outkast al Coachella 2014 è stata molto attesa dai fan e la performance ha soddisfatto le aspettative. Il duo ha eseguito tutti i loro successi, tra cui "Hey Ya!" e "Ms. Jackson".

Dove si svolge il Coachella

Il Coachella si svolge a Indio, in California, presso l’Empire Polo Club. Il club dispone di diverse aree per gli spettacoli, tra cui il palco principale, noto come Coachella Stage, il palco Outdoor, il Gobi Tent e il Sahara Tent. Il festival è stato accolto molto positivamente dalla comunità locale, che ne apprezza l’effetto economico positivo sulla zona.

Quando si tiene il Coachella

Il Coachella si tiene ogni anno nel mese di aprile, durante due weekend consecutivi. Il festival dura tre giorni, dal venerdì alla domenica. Negli anni, il Coachella ha attirato migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Il look al Coachella

Il Coachella è famoso anche per il suo stile bohémien e informale. Molti partecipanti sfoggiano outfit estivi, leggeri e comodi, con colori vivaci, tessuti fluidi e accessori come cappelli a tesa larga, occhiali da sole e borse a tracolla. Ecco alcuni suggerimenti su come vestirsi per il Coachella:

Vestiti leggeri: l’estate in California può essere molto calda, quindi è importante scegliere vestiti leggeri e traspiranti come vestiti di cotone, top a maniche corte o canotte. Gonne lunghe e abiti con gonna ampia sono anche popolari tra i partecipanti.

Pantaloncini e shorts: i pantaloncini corti sono un’ottima scelta per il Coachella, ma è importante scegliere quelli che non sono troppo stretti o attillati. Shorts in denim, pantaloncini di cotone o pantaloni corti in tessuti leggeri sono una buona scelta.

Accessori: occhiali da sole, cappelli a tesa larga, bandane e borse a tracolla sono accessori popolari per il Coachella. Anche i gioielli possono essere un’aggiunta interessante al tuo outfit, ma è meglio evitare di indossare troppi accessori.

Scarpe: le scarpe da ginnastica e le infradito sono le scelte più comode per il Coachella. Tuttavia, molte persone preferiscono indossare sandali, stivali o zeppe. Assicurati solo che le scarpe che scegli siano comode e resistenti.

Giacche e coprispalle: Anche se le temperature durante il giorno possono essere molto calde, le notti possono essere fresche. Porta con te una giacca leggera o un coprispalle per non congelare durante gli spettacoli serali.

In generale, l’importante è scegliere un abbigliamento comodo e funzionale che ti permetta di goderti al meglio il festival. Lasciati ispirare dallo stile bohémien e scegli colori e tessuti vivaci per creare il tuo look Coachella!

Curiosità sul Coachella