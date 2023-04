L’influencer perde il volo e minaccia una petizione contro la hostess: Selvaggia Lucarelli la stronca

Selvaggia Lucarelli striglia sui social l'influencer che ha perso il volo e se la prende, nonostante sia colpa del suo ritardo, con la hostess

Sarà che oggi siamo tutti un po’ più desiderosi di leggerezza per via della primavera, del ponte, del giorno di festa…Fatto sta che è diventato virale sui social il video con lo sfogo di una influencer seguita in rete da oltre 500mila persone che era in aeroporto, si è presentata al gate con 3 minuti di ritardo e ha perso il volo. L’influencer, che è molto nota al pubblico di Uomini e Donne essendo stata anche una ex corteggiatrice ed ex tronista, ha mostrato un attacco di panico per via di quello che è successo. Se in un primo momento aveva spiegato che era arrivata tardi al gate, riprendendo tutto con il suo cellulare, in una seconda parte dello sfogo dice che in realtà era seduta davanti all’imbarco da due ore ma che si è alzata quando la fila era ormai smaltita e la hostess aveva invece chiuso il gate. Per questo la sua ira si è riversata contro la donna, che stava facendo solo il suo lavoro.

Il video come detto, è diventato virale in poche ore e questa mattina c’è una vera e propria invasione sui social tanto che, anche Selvaggia Lucarelli, ha commentato quanto successo.

Selvaggia Lucarelli striglia l’influencer ritardataria che accusa la hostess

Inizia così il breve ma intenso discorso di Selvaggia Lucarelli su questa vicenda: “Oggi è UELLING GATE. L’influencer minaccia la compagnia di fare UNA PETIZIONE (pensa di essere Jep Gambardella e di avere il POTERE DI FAR FALLIRE UNA COMPAGNIA AEREA) perché ha perso un volo per 3 minuti di ritardo. Dice. Se era già al gate come riferisce poi in una conversazione con una follower, vuol dire che ha fatto la fila e le hanno chiuso il volo mentre era in fila. In faccia. Non credo“.

Qui uno dei video dello sfogo

Lei non vola ma riesce a farci volare. Grazie, Giulietta. pic.twitter.com/ztfvUfmgQF — Fran Altomare (@FranAltomare) April 23, 2023

E poi: “Oppure lei se ne è andata in giro mentre tutti erano in fila o si è distratta al cellulare, la fila è finita, le hostess hanno chiuso il volo e lei si è presentata tre minuti dopo. Versione più plausibile“.

La saggia conclusione della giornalista: “ La ragazza dovrebbe imparare che negli aeroporti esistono regole e slot e se arrivi in ritardo non devi prendertela con la dipendente chiedendo le sue generalità manco fossi la polizia di stato. Incazzati con te stessa e impara che gli aerei non ti aspettano manco se hai 1 milione di follower. Se a ció aggiungiamo le lacrime vere quanto quelle della Madonna di Trevignano e le accuse di istigazione agli attacchi di panico, mamma che pena. Saluti da UELLING“. Anche perchè ricordiamolo, per ogni passeggero che arriva in ritardo ce ne sono migliaia che sono puntuali e che vedono spesso il loro aereo partite dopo per via di chi non rispetta le regole.