Harry e Meghan innamoratissimi alla partita dei Lakers ma i media britannici li punzecchiano

Felici e innamorati Harry e Meghan si godono una partita di NBA ma per i media britannici c'è sempre qualcosa che non va...

Quello che vedono tutti, quello che vedono i giornalisti britannici. I video di Harry e Meghan innamorati e felici alla partita dei Lakers ieri negli Stati Uniti, sono diventati virali in poche ore. E tutti, oltreoceano, hanno parlato di una coppia sorridente e serena, pronta a salutare chiunque. A pochi giorni dall’incoronazione di re Carlo, Harry e Meghan hanno scelto l’NBA, una partita di basket per farsi vedere in pubblico sereni prima della partenza del secondo genito per Londra. Quello che però hanno visto i media britannici è altro. Il Daily Mail ad esempio oggi parla di un bacio “declina” di come Meghan abbia deciso di non baciare pubblicamente Harry, scansando un suo bacio, e poi la scena è stata mostrata anche sul maxi schermo. In realtà il video in questione sembrerebbe mostrare altro: una Meghan sorridente e serena mentre parla con suo marito che le sussurra qualcosa all’orecchio…

Si legge su molti siti oggi: “Migliaia di persone hanno iniziato ad applaudire e applaudire ( vedendo Harry e Meghan sul maxi schermo), incoraggiandole a baciarsi. Harry sembra quindi avvicinarsi per un bacio, ma sua moglie, che indossava un abito di lino rosa da $ 1.400 e tacchi, ha sorriso evitando il bacio e sorridendo mentre Harry faceva una smorfia”.

In realtà il video che vi mostriamo sembra raccontare tutta un’altra storia, non è che qualcuno vuole vedere sempre il marcio anche quando il marcio non c’è?

Harry e Meghan insieme alla partita dell’NBA: fan impazziti

Se è vero che allo stadio tutti sono impazziti nel vedere le immagini di Harry e Meghan è altrettanto vero che la Markle non sembra aver rifiutato nessun bacio. Anzi, le immagini che circolano sui social, raccontano tutta un’altra scena. E ci sono poi anche altre foto che mostrano Harry e Meghan in atteggiamenti molto romantici e “coccolosi” nel corso della serata.

Harry and Meghan are at the Lakers game ! Look at them, they are so cute and they look more in love than ever 🥹 It brings me so much joy to see Meghan laughing and being so happy ! She is thriving and I love it ♥️pic.twitter.com/GizZSAApLH April 25, 2023

Insomma anche in questo caso, la stampa inglese ha visto qualcosa che nessun altro ha visto?