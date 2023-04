Alessandro Borghi ha la sindrome di Tourette, l’ha scoperto la sua compagna

Alessandro Borghi per la prima volta racconta della sindrome di Tourette, di come l'ha scoperto

Alessandro Borghi ha la sindrome di Tourette, ne parla per la prima volta, l’ha confidato nel podcast di Gianluca Gazzoli. E’ un problema che ha scoperto da poco e a farglielo notare è stata la sua compagna. Si tratta di una patologia neurologica che tra le altre cose cause dei tic nervosi, tic a volte anche molto evidenti. Irene Forti, la fidanzata di Alessandro Borghi, è una psicoterapeuta e dopo avere notato alcuni tic continui dell’attore gli ha fatto alcune domande. Da lì ha capito che aveva la sindrome di Tourette, nella forma meno nota, anche quella meno evidente. E’ una sindrome di cui si parla poco ma è un bene che si abbiano più informazioni, che personaggi famosi ne parlino. Una scoperta recente e Borghi insieme alla diagnosi ha scoperto anche che non c’è una cura.

Alessandro Borghi parla della sindrome di cui soffre

“Un giorno mi ha fatto una domanda a bruciapelo e mi ha chiesto da quanto tempo avevo questi tic – ha confessato – Le ho risposto a un paio di cose e mi fa: ‘Tu non hai tic, tu hai la Tourette. Ce l’hai motoria e non ce l’hai verbale”.

Una patologia che nel suo caso si manifesta con numerosi tic nervosi, tic che aumentano in base allo stress della vita, alle condizioni di quel momento.

Ironico ma anche con la speranza che non solo per la sua patologia ma soprattutto per le altre più gravi ci sua presto una cura ha commentato: “È bellissimo sapere che non c’è una cura a una cosa che hai. Questa è una frase forte, ci sono persone che hanno cose brutte. Però quanto è brutto non avere una risposta rispetto ad averla brutta?”.

Borghi ha aggiunto: “Il problema è che la Tourette famosa è quella delle parolacce, quella della gente che a un certo punto bestemmia, ed è quella più aggressiva. C’è tutto un mondo che riguarda la parte motoria, che sono dei tic soltanto. Il tic viene da stress post-traumatico, da una cosa che ti è successa. Il tic è il tuo modo di rispondere”.