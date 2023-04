Re Carlo III incoronazione, i vip presenti: chi ci sarà?

Non sono tantissimi i vip in lista per l'incoronazione di Re Carlo III: ecco chi ci sarà

Il 6 maggio Londra si prepara ad accogliere la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, e non mancano certo nomi importanti che saranno presenti all’evento. Tra i VIP confermati ci sono David e Victoria Beckham, il giudice di Britain’s Got Talent Amanda Holden e il leggendario compositore Andrew Lloyd Webber. Ma la star più attesa dell’incoronazione sarà senza dubbio la cantante statunitense Katy Perry, che si esibirà per il re e i suoi dignitari durante il concerto a Windsor il 7 maggio, accompagnata dal marito attore Orlando Bloom. Katy Perry è stata nominata ambasciatrice del British Asian Trust, un ente di beneficenza fondato da Carlo, nel 2020.

Incoronazione Re Carlo III a Londra

Ma non saranno solo loro a fare la loro comparsa. Ci saranno anche l’attore comico Rowan Atkinson e la campionessa olimpica Dame Kelly Holmes. Purtroppo, sembra che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non potrà partecipare alla cerimonia. Tuttavia, la moglie Jill sarà presente in rappresentanza degli Stati Uniti. Alcuni nomi, invece, saranno esclusi dalla lista degli invitati. La duchessa di York, Sarah Ferguson, ha rivelato di non aver ricevuto l’invito per partecipare all’incoronazione, sebbene il principe Andrew sia stato invitato. Anche Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan Markle, non saranno presenti all’evento, poiché nessun principe ha mai partecipato a un evento ufficiale prima dei 4 anni (fatta eccezione per il battesimo). Questo spiegherebbe anche perché George, Charlotte e Louis, i figli di Kate e William, ci saranno tutti alla cerimonia.

Il party di consolazione

Tuttavia, per fare in modo che tutti i grandi esclusi si sentano comunque coinvolti, re Carlo e la regina Camilla hanno organizzato una cena a Buckingham Palace la sera prima dell’incoronazione. Per mancanza di spazio nell’abbazia di Westminster, gli organizzatori dell’incoronazione sono stati costretti a lasciar fuori nomi importanti, parenti e amici che, in realtà, si aspettavano di ricevere un invito. Tra questi nomi troviamo l’ex regina di Olanda, Beatrice, 85 anni e grande amica di Carlo, la nipote Amalia, 19 anni, futura erede al trono e Lady Pamela Hicks, figlia 94enne del conte Mountbatten, zio del principe Filippo e mentore di Carlo, oltre che una delle uniche due damigelle ancora in vita che furono presenti all’incoronazione di Elisabetta II.

Nonostante alcune assenze notevoli, l’incoronazione di Re Carlo II promette di essere un evento memorabile, che vedrà la presenza di molti VIP e celebrità di spicco. E anche i media italiani seguiranno l’evento in diretta, sia su Mediaset che sui canali Rai.