Re Carlo III tutto pronto per l’incoronazione: la lista dei reali presenti e dei politici

Manca solo una settimana al grande giorno: il 6 maggio 2023 Carlo sarà incoronato Re Carlo, una cerimonia che non si vedeva da 70 anni

Il Regno Unito sta per vivere uno dei momenti più importanti della sua storia recente, l’incoronazione di Re Carlo III. Il 6 maggio 2023, l’abbazia di Westminster si prepara ad ospitare duemila ospiti, selezionatissimi per l’occasione. La lista degli invitati è rigidamente esclusiva, con solo i membri della famiglia reale, il primo ministro, i membri del parlamento, i capi di Stato e i reali di tutto il mondo presenti. Oltre ovviamente a una lista di vip, che parteciperanno all’evento. In passato, all’incoronazione della regina Elisabetta nel 1953 parteciparono ben 8.000 persone, mentre quest’anno il numero degli invitati è stato limitato per motivi di sicurezza. Dopo 70 anni, il Regno Unito si prepara a vivere un giorno memorabile.

Incoronazione Re Carlo III, chi ci sarà: la famiglia reale

Tra i presenti, ci saranno sicuramente i fratelli del re, Anna ed Edoardo con i rispettivi coniugi e figli, Kate e William, Harry senza Meghan Markle e, a sorpresa, l’ex marito di Camilla, Andrew Parker Bowles. Anche il principe Andrew, il duca di York, dovrebbe partecipare alla cerimonia con le figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie, nona e undicesima in linea di successione al trono, così come la figlia della principessa Anna, Zara Tindall, e suo marito Mike Tindall. Non ci sarà invece Sarah Ferguson.

Incoronazione Re Carlo III: i reali non britannici

Inoltre, molti sovrani e personalità di spicco hanno già confermato la loro presenza. Tra questi, il principe Alberto di Monaco e la Principessa Charlene, il re Felipe e la regina Letizia di Spagna, Federico e la moglie Mary Donaldson della Danimarca, Gustavo XVI della Svezia, i sovrani del Belgio Filippo del Belgio e Mathilde d’Udekem d’Acoz e quelli della Norvegia Harald V di Norvegia e Sonja Haraldsen. Anche il Granduca Enrico di Lussemburgo e la Granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo, il re Filippo e la regina Matilde del Belgio, la regina Anne-Marie, il principe ereditario Pavlos e la principessa ereditaria Marie-Chantal di Grecia, Re Māori Tūheitia Potatau Te Wherowhero VII e la regina Te Atawhai, il principe ereditario Alexander e la principessa ereditaria Katherine di Serbia e Margareta di Romania saranno presenti.

Incoronazione Re Carlo III: leader politici da tutto il mondo

Non mancheranno nemmeno i leader politici mondiali, tra cui il primo ministro inglese Rishi Sunak, insieme ai ministri di gabinetto e ai colleghi della Camera dei Lord. Presenti anche gli ex primi ministri del Regno Unito come Liz Truss e Tony Blair, così come il nuovo primo ministro della Scozia Humza Yousaf. Arriverà a Londra per l’incoronazione anche il presidente francese Emmanuel Macron, nonostante re Carlo abbia rimandato la propria visita in Francia lo scorso marzo. Hanno accettato l’invito anche il presidente polacco Andrzej Duda e Anthony Albanese, il primo ministro australiano, così come il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif e il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos.