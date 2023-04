Non ci sarà Sarah Ferguson alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo: in tv l'ex cognata del Re ha spiegato per quale motivo non è stata invitata

Non è tra i 2.000 ospiti nonostante conosca Charles fin dall’infanzia. E la notizia di certo farà molto discutere, almeno le persone che non immaginano i motivi per i quali alla fine, lo staff di Re Carlo ha deciso che Sarah Ferguson non farà parte della cerimonia dell’incoronazione. Ne ha parlato in tv la cognata di Re Carlo, e ha spiegato, dopo aver speso bellissime parole nel ricordo della Regina Elisabetta, i motivi per i quali non sarà presente all’incoronazione di Re Carlo che si terrà a Londra il 6 maggio 2023. A pochi giorni da un evento che sarà seguito in tutto il mondo, la Ferguson in tv ha spiegato i motivi per i quali, lei non ci sarà.

Sarah Ferguson grande assente all’incoronazione di Re Carlo: perchè non ci sarà

La duchessa dovrebbe guardare l’evento in TV al Royal Lodge, che condivide con l’ex principe Andrew caduto in disgrazia. E poche ore fa, come raccontano i media britannici, riprendendo l’intervista rilasciata in tv, la Ferguson ha rotto il silenzio dopo l’affronto, dicendo a Good Morning Britain esattamente perché non è stata invitata. Le parole della moglie di Andrea, fratello di re Carlo sono state le seguenti: “Non sono invitata perché è un’occasione di stato. Essendo divorziato non puoi avere entrambe le cose”. Ricordiamo però che Sarah e Andrea, ormai da anni, sono di nuovo una coppia. La Ferguson non ha fatto nessuna polemica, anzi. Ha spiegato di essere molto vicina a Carlo e a Camilla e di condividere con loro, in privato, molto tempo. Sarah ha anche aggiunto di essere serena, e di non sentire il peso di questo mancato invito, perchè privatamente, comunque ci sarà e sarà anche al fianco di Andrew. Sarah Ferguson aveva già anticipato qualche settimana fa che avrebbe guardato la cerimonia in tv e che ama moltissimo ascoltare i commenti dei bravissimi giornalisti e dei conduttori chiamati a raccontare questo genere di cerimonie storiche.

In rappresentanza della famiglia, ci saranno invece Beatrice e Eugenie, le due figlie di Andrea e Sarah Ferguson.